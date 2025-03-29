Samsun'da mezarlık ziyaretindeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesinde mezarlık ziyareti yapan aileler arasında çıkan silahlı kavgada 2'si kadın, 4 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde Göğceli Mezarlığı'na bayram öncesi ziyarete gelen iki aile arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si kadın, 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Yaşanan kavgayla ilgili emniyet güçleri tarafından başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.