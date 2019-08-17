İstanbul'da korkutan patlama: Duvarlar çöktü

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Suriye'deki TSK gözlem noktası çevreleniyor: Bağlantı kopabilir

Türk ve ABD'li yetkililer Fırat'ın doğusuna düzenlenecek harekat ve güvenli bölge için çalışmalar yapadursun, Fırat'ın batısında da Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. TSK'nın Morek üs bölgesinin bulunduğu alana Esed güçleri oldukça yaklaştı ve bölgede bulunan gözlem noktamızın etrafı çevrildi. "Rejim güçleri biraz daha ilerler ve gözlem noktamız ile kara bağlantımız koparsa ne olur?" sorusunu Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar ile konuştuk.