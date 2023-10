Sanat dünyası Filistinlilere çizimleriyle destek verdi

Paylaşıma Türkçe ve İngilizce olarak eklenen açıklamada, "Yüzlerce, binlerce Filistinli çocuk. Hüda, Abdullah, Hatice, Ömer, Ayşe, Eymen idi belki isimleri, kendilerinden önce niceleri gibi. Kimi yetimdi, kimi yetim bile kalamadı. İstatistik değeri değiller! Sadece bugün değil, yıllardır süren İsrail zulmünün ortasında katliamdan koruyamadıklarımız, yitirdiklerimiz. Hiçbir sınır tanımayan kötülüğün karşısında, hepimiz her koşulda elimizden gelenin en iyisini yapmakla sorumluyuz. Bunun bilinciyle çocukların iyiliği için durmadan çalışmaya devam ediyoruz, edeceğiz." ifadesi yer aldı.

Paylaşımın açıklama kısmında "Yıllardır her türlü zulme direnen bir halk. Senin özgür olacağın gün söyleyeceğimiz şarkılar hep dilimizde, yüreğimizde." metnine yer verilirken, gönderiye kısa sürede pek çok destek yorumu yazıldı.

Artside adlı hesapta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Nazi bıyığıyla resmedildiği görsele, "İsrail devletinin terör saldırısına karşı masum sivillerden intikam almaya çalışmasına sessiz kalamam. Arkadaşlarımın da bu soykırıma sessiz kalmayacağına inanıyorum. Hastaneyi bombalayarak 500 kişiyi öldürmek için hiçbir mazeret olamaz! Gazze'de hayatını kaybeden çocukların sayısı ise 940'a yükseldi. Saldırılarda 1032 kadın da yaşamını yitirdi. İsrail'in saldırılarında her 5 dakikada 1 Filistinli hayatını kaybediyor. Her bir saatte 3 çocuk can veriyor. Terörist bebek mi olur? Netenyahu, korktuğu şeye dönüştü." ifadeleri eklendi.