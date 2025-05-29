Sancaktepe Belediyesi’nin Selçuklu Yıldızı rahatsızlığı: Reklamla kapattılar

CHP’li Sancaktepe Belediyesi, vatandaşın tepkisini çeken bir uygulamaya imza attı. Belediye hizmet binasının cephesinde yer alan ve Allah’ın ismini taşıyan Selçuklu Yıldızı motifinin üzerine dev bir reklam pankartı asıldı. “Sancaktepe Belediyesi Sizin İçin Çalışıyor” yazılı pankartla, İslam medeniyetinin adalet, hikmet, tevazu ve merhamet gibi temel değerlerini simgeleyen motif gözlerden kaçırıldı. Manevi değerlerin siyasi propagandaya kurban edilmesi, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı.









Sancaktepe Belediyesi binasının dış cephesinde yer alan ve üzerinde Allah’ın ismini barındıran Selçuklu Yıldızı motifli kubbe, belediyeye ait büyük bir reklam pankartıyla kapatıldı. “Sancaktepe Belediyesi Sizin İçin Çalışıyor” yazılı pankartın doğrudan manevi simgelerin üzerine yerleştirilmesi, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.









Tepki çeken uygulamada, Selçuklu mimarisine özgü sekiz köşeli yıldızın ortasında yer alan Esmaü’l Hüsna’dan sekiz ismin, reklam amacıyla gözlerden gizlenmesi dikkat çekti. Söz konusu yıldız, İslam medeniyetinde adalet, tevazu, hikmet ve merhamet gibi değerlerin sembolü olarak kabul ediliyor.









Uygulama, vatandaşlar ve sosyal medya kullanıcıları tarafından manevi değerlere saygısızlık olarak yorumlandı. Tepkilerde, kamusal alandaki dini ve kültürel sembollerin ticari veya siyasi mesajlarla örtülmesinin toplumsal hassasiyetleri zedelediği vurgulandı.









Sancaktepe Belediyesi’nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, birçok vatandaş ve sivil toplum temsilcisi, söz konusu pankartın kaldırılması çağrısında bulundu.





Kamu binalarında yer alan mimari ve dini motiflerin, sadece estetik değil, aynı zamanda toplumsal belleği ve değerleri taşıyan simgeler olduğu hatırlatılırken, bu tür yapıların korunması ve saygıyla muamele edilmesi gerektiği ifade ediliyor.











