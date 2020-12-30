Gündem Şanlıurfada en fazla cinayet arazi anlaşmazlığı nedeniyle işleniyor
ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da en fazla cinayet arazi anlaşmazlığı nedeniyle işleniyor

Şanlıurfa’da en fazla cinayet arazi anlaşmazlığı nedeniyle işleniyor

Şanlıurfa’da akraba ve aşiretler arasında son aylarda yaşanan silahlı kavgaların nedenlerinin başında arazi anlaşmazlığının geldiği belirtildi. Şanlıurfa Barosu avukatlarından Halil Öncel, kentte en fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği kaydetti.

Haber Merkezi DHA
Şanlıurfa
Şanlıurfa

Hafta sonu akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişinin ölmesi, kentte üzüntüye yol açtı. Kavgayla ilgili olarak avukat Halil Öncel tarafından bir rapor hazırlandı. Raporda en fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği belirtilirken, ikinci sırada ise bazılarının çıkış nedeni bile unutulan kan davaları olduğu dile getirildi.

İKİNCİ SIRADA KAN DAVASI VAR

Öncel’in hazırladığı raporda cinayet nedenleri 5 ana başlıkta sıralandı. En fazla cinayetin arazi anlaşmazlığı nedeniyle işlendiğinin belirtildiği raporda, ikinci sırada ise kan davaları geliyor. Üçüncü sırada alacak meselesi yer alırken, dördüncü sırada ise töre nedeniyle işlenen kadın cinayetleri olduğu belirtildi. Raporda son sırada ise çeşitli nedenlerle işlenen cinayetler olduğu bildirildi. Arazi anlaşmazlığının detaylarının da yer aldığı raporda mera ve hazine vasıflı arazilerin paylaşılamamasının en fazla cinayetin işlenmesine neden olduğu aktarıldı.

  • Diğer maddelerde ise mirastan kaynaklı uyuşmazlıklar, müşterek mülkiyetin yaygın olması, hukuki anlamda gayrimenkul davalarının çok uzun sürmesi, kırsal mahallelerde akrabalıkların feodal tarzda olması, toplulaştırmadan kaynaklı uyuşmazlıklar, müstakil mülkiyetin olmaması yer aldı.

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ÖNCEL: SUÇ ORANININ DÜŞMESİ İÇİN ÇALIŞTAY ŞART

Avukat Halil Öncel, “Şanlıurfa’da yaşanan bu cinayetler analiz edildiğinde bunun en önemli nedeni toplulaştırma geliyor. Kırsal bölgelerde silah oranının güvenlik ve avcılık nedeniyle yüksek olmasından kaynaklı neden olarak görebiliriz. Kırsal mahallelerde eğitim oranı düşük olması bunun yanında hukuksal olarak arazi davalarının uzun sürmesi en basit davanın 10 yıl sürmesi gösteriliyor. Bu şuç oranının düşmesi için bir çalıştay yapılması gerekiyor” dedi.

Kentte yaşayanlar da arazi anlaşmazlıkları nedeniyle cinayetlerin işlenmesinin üzücü olduğunu ifade etti. Arazilerin müşterek olması ve akrabalar arasında tarla sınırı nedeniyle yaşanan tartışmaların cinayetle sonuçlandığını belirten vatandaşlar, Şanlıurfa'nın bu tarz olaylar ile gündeme gelmesinden de üzüntü duyduklarını kaydetti.

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İki aile arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga: 20 yaralı var
FOTOĞRAF 14
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​Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün gece saatlerinde iddiaya göre, Koyuncu ailesinin bir ferdi, otomobilini park ederken Kurt ailesine ait otomobile çarptı.
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İki aile arasında bu yüzden çıkan tartışma büyüyünce polis ekiplerine haber verildi. Polis merkezine götürülen taraflar birbirinden şikayetçi oldu.
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Öğlen saatlerinde iki aile arasında tekrar başlayan tartışma kısa sürede taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgaya yaralanan 20 kişi, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
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Polis, olayın yaşandığı sokağı giriş ve çıkışlara kapatarak önlem aldı. Bu arada kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Saldırıya uğradıklarını iddia eden Halil Koyuncu, kuzeninin arabasını park ederken geri geldiğini ve diğer tarafın arabasına çarptığını ifade ederek, Sonra niye vurmuşsun arabaya demiş. Orada tartışma çıkmış ve silah çekmiş. İki üç el o eve ateş ettiler. Silahı da polisler yakaladı. Bu sabah yine saldırdılar. Silah, taş ve sopayla. Kameraya çektik. Polislere verdik dedi. Polis, kavgaya karışanlara kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesti.
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İki aile arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga: 20 yaralı var
Diyarbakır'da, araç parkı sırasında yaşanan kaza nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada taş, sopa ve bıçaklar konuştu. 20 kişinin yaralandığı kavgaya karışan kişilere kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle de ayrıca ceza kesildi.


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