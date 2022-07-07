Sarallar suç örgütüyle ilgili yeni detaylar: Eğlence mekanına baskın kamerada

Sarallar grubuna 28 Haziran’da bin 500 polisin katılımıyla İstanbul merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, grubun liderliğini yaptığı iddia edilen iş adamı Erdal Acar'ın da aralarında olduğu 122 şüpheli gözaltına alınmıştı.

GÜNDEM Sarallar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: 30 zanlı adliyeye sevk edildi

DHA

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 46 adet ruhsatsız tabanca, 55 adet şarjör, 6 adet av tüfeği,7 adet kılıç, 7 adet telsiz, 1 adet kalem şeklinde suikast silahı, 1 adet susturucu, bin adet fişek, 3 hançer, 1 adet çelik yelek, çok sayıda çek, senet ve dijital materyal, 900 bin dolar ve 413 bin euro ele geçirildi.

DHA

ELE GEÇİRİLENLER EMNİYETTE SERGİLENDİ

Yaklaşık 10 gün boyunca emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 31’i dün geri kalan 91 kişi ise bugün adliyeye sevk edildi.

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DHA

Şüphelilerin sevk edilmesinin ardından operasyonda ele geçirilen malzemeler emniyette sergilendi.

KILIÇ DA VAR SUİKAST SİLAHI DA

Ele geçirilenler arasında kılıçlar ve kalem şeklindeki suikast silahı dikkat çekti.

Şüphelilerin kendi aralarında haberleşmek için kullandıkları telsizler de sergide yer aldı.

MEKANLARI HARACA BAĞLAMIŞLAR

Çeteye yönelik soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı.

Şüphelilerin İstanbul’da 4, Bodrum’da 2, Çeşme’de 2 eğlence mekanı işlettikleri, yine turistik bölgelerdeki eğlence mekanlarından haraç almak için baskı kurdukları belirtildi.

EĞLENCE MEKANINA BASKIN KAMERADA

Şüphelilerin İstanbul’da eğlence mekanını bastıkları ana ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde Sarallar grubu üyelerinin eğlence mekanının girişinde bir grupla önce konuştukları ardından kavga ettikleri görüldü.

Suç örgütü üyelerinin görevlileri darp ettiği anlara ait görüntülerde, tekme ve yumruklar havada uçuşuyor.

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ÜNLÜ İSİMLER EMNİYETE ÇAĞRILDI

Polis, bilgilerine başvurmak üzere oyuncular Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, 1997 Türkiye güzeli şarkıcı Aylin Coşkun ve eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin’i ifadeye çağırdı.

Şaşmaz ve Petekkaya’nın Organize Şube’de ifade verdikleri belirtildi. Soruşturma kapsamında başka ünlü isimlerin de ifade için Emniyet’e çağrılacağı öğrenildi.

GÜNDEM Sarallar operasyonuyla ilgili ünlü isimler emniyete çağırıldı: İfade verecekler

MAHKEME KURUYORDU

Gözaltındaki iş insanı Erdal Acar’ın Sarallar grubu üyesi koruma ekibiyle dolaştığı belirtildi. İddiaya göre, Erdal Acar, aralarında alacak verecek meselesi olan iş insanları ya da ünlü isimleri bir araya getiriyordu.

TEHDİT EDİYORDU

Burada tarafları dinliyor ve haklı olan tarafı işaret ederek karar veriyordu. Bir nevi mahkeme kuran Erdal Acar’ın karar verdiği sulhleşmeyi kabul etmeyenler Sarallar suç örgütü tarafından tehdit ediliyordu.

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GÜNDEM Sarallar suç örgütü operasyonunda yeni gelişme: 30 zanlı adliyeye sevk edildi