Saran adli kontrolle serbest

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaptığı açıklamada taraftarlarına teşekkür eden Torunoğulları, “Özellikle buraya gelen taraftarlarımıza, başkanımız ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı, sakin halimiz bize çok şey kattı. Onun için yüce Türk adaletinden şüpheniz olmasın. Başkanımız serbest kaldı. Şu anda kulüpte. Biz de yönetim olarak kulübe gidiyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarından itibaren transfer çalışmaları hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.