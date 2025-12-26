Saran adli kontrolle serbest

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran’a pazartesi ve perşembe günleri karakola giderek imza atma yükümlülüğü getirildi. Daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağının da devam ettiği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde elde edilen ek deliller neticesinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınan Sadettin Saran’ın savcılıktaki ifadesi dün tamamlandı.
HAFTADA 2 GÜN İMZA ATACAK
Saran, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan "imza atma" şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca Saran hakkında, daha önceden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.
‘TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ’
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaptığı açıklamada taraftarlarına teşekkür eden Torunoğulları, “Özellikle buraya gelen taraftarlarımıza, başkanımız ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı, sakin halimiz bize çok şey kattı. Onun için yüce Türk adaletinden şüpheniz olmasın. Başkanımız serbest kaldı. Şu anda kulüpte. Biz de yönetim olarak kulübe gidiyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarından itibaren transfer çalışmaları hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.
KOKAİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti. Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Saran, savcılıktaki sorgusunun ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmiş, buradaki işlemlerinden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkındaki söz konusu talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti. ATK tarafından yapılan analizde saç örneğinde kokain tespit edilen Saran, önceki gün gözaltına alınmıştı.