Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Saran adli kontrolle serbest

Saran adli kontrolle serbest

04:0026/12/2025, Cuma
G: 26/12/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saran’a pazartesi ve perşembe günleri karakola giderek imza atma yükümlülüğü getirildi. Daha önce verilen yurt dışına çıkış yasağının da devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde elde edilen ek deliller neticesinde "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından gözaltına alınan Sadettin Saran’ın savcılıktaki ifadesi dün tamamlandı.


HAFTADA 2 GÜN İMZA ATACAK

Saran, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan "imza atma" şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca Saran hakkında, daha önceden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.


‘TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları başta olmak üzere birçok yönetici ve bazı taraftarlar Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Yaptığı açıklamada taraftarlarına teşekkür eden Torunoğulları, “Özellikle buraya gelen taraftarlarımıza, başkanımız ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Bu duyarlı, sakin halimiz bize çok şey kattı. Onun için yüce Türk adaletinden şüpheniz olmasın. Başkanımız serbest kaldı. Şu anda kulüpte. Biz de yönetim olarak kulübe gidiyoruz. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yarından itibaren transfer çalışmaları hızla devam edecek” ifadelerini kullandı.


KOKAİN TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti. Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermişti. Saran, savcılıktaki sorgusunun ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmiş, buradaki işlemlerinden sonra yeniden İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkındaki söz konusu talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti. ATK tarafından yapılan analizde saç örneğinde kokain tespit edilen Saran, önceki gün gözaltına alınmıştı.


#Sadettin Saran
#Fenerbahçe
#adli kontrol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün? 2026 Ramazan ve bayram takvimi açıklandı