Sarıgül CHP'li vekillerin istifasını değerlendirdi: Etik değil milletvekilliğini de bıraksınlar

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den üç milletvekilinin istifasına ilişkin, "Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz" dedi.

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İstifa eden CHP'liler soruldu

Beşiktaş'taki konutunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, bir gazetecinin, "CHP'den üç milletvekili istifa etti. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sarıgül, parti olarak konuyu kurucularıyla değerlendirdiklerini ve bir partiden istifa edildiği zaman milletvekilliğinden de istifayı doğru buldukları cevabını verdi.

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"Tekrar millete dönsünler"

Milletvekillerinin bir siyasi partiyle seçime girdiğini aktaran Sarıgül, "Bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız olsanız istediğinizi yapabilirsiniz. Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz. Biz, partisinden istifa eden milletvekili, hangi parti olursa olsun, mutlaka milletvekilliğinden de istifa ederek tekrar millete dönmesi gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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