Gündem Sarıgül CHPli vekillerin istifasını değerlendirdi Etik değil milletvekilliğini de bıraksınlar
POLİTİKA

Sarıgül CHP'li vekillerin istifasını değerlendirdi: Etik değil milletvekilliğini de bıraksınlar

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy'un CHP'den istifasını değerlendiren Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Etik bulmuyoruz. Biz, partisinden istifa eden milletvekili, hangi parti olursa olsun, mutlaka milletvekilliğinden de istifa ederek tekrar millete dönmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den üç milletvekilinin istifasına ilişkin, "Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz" dedi.

CHP'den milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy istifa etti
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CHP'den milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy istifa etti

İstifa eden CHP'liler soruldu

Beşiktaş'taki konutunda düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, bir gazetecinin, "CHP'den üç milletvekili istifa etti. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Sarıgül, parti olarak konuyu kurucularıyla değerlendirdiklerini ve bir partiden istifa edildiği zaman milletvekilliğinden de istifayı doğru buldukları cevabını verdi.

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"Tekrar millete dönsünler"

Milletvekillerinin bir siyasi partiyle seçime girdiğini aktaran Sarıgül, "Bağımsız milletvekili değilsiniz. Bağımsız olsanız istediğinizi yapabilirsiniz. Bir siyasi partinin milletvekili olarak parlamentoya gittikten sonra o siyasi partiden ayrılıp farklı çalışmalar içerisinde bulunmayı Türkiye Değişim Partisi olarak etik olarak değerlendirmiyoruz. Biz, partisinden istifa eden milletvekili, hangi parti olursa olsun, mutlaka milletvekilliğinden de istifa ederek tekrar millete dönmesi gerektiğini düşünüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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