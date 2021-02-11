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POLİTİKA

Sarıgül’den Kılıçdaroğlu’na gönderme: Genel başkan partisini iktidara taşıyamıyorsa görevini bırakmalı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Siirt il binası açılışında yaptığı konuşmada “Genel başkan, partisini 2 genel seçim iktidara taşıyamıyorsa görevini bırakacak. Çünkü genel başkan koltukları, zaman tüketme değil hizmet üretme yeridir. Genel başkanı delegeler seçmeyecek” açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Diğer
Mustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül

CHP’den ayrılarak Türkiye Değişim Partisi’ni (TDP) kuran Mustafa Sarıgül, Siirt'te partisinin il binası açılış programında konuştu.

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik, “Türkiye Değişim Hareketi'nin umutlarını bir süre ertelemiştim. Yolda olanlara yol açtım ama gördüm ki geçen süre içerisinde yol bulamadılar. O zaman yol bulamayanlar, yol açamayanlar yoldan çekilecek” eleştirisinde bulunan Sarıgül, Siirt’te yaptığı konuşmada da Kılıçdaroğlu yönetimine göndermede bulundu.

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"Partini iktidara taşıyamıyorsan bırakacaksın"

Sarıgül, “Genel başkan, partisini 2 genel seçim iktidara taşıyamıyorsa görevini bırakacak kesinlikle çünkü genel başkan koltukları zaman tüketme değil hizmet üretme yeridir. Genel başkanı delegeler seçmeyecek. Genel başkanı, partiye kayıtlı bütün üyeler seçecek” dedi. Sarıgül’ün bu sözleri, 10 yılda 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’na mesaj olarak yorumlandı.

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