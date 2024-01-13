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Altıncı nesil jet için çalışıyoruz

Milli Muharip Uçak 5. nesil KAAN havalanmak için gün sayarken, 6’ncı nesil savaş uçağı çalışmaları da şimdiden başladı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 6’ncı nesil jetin yapay zeka teknolojisiyle uçacağını söyledi.

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:00 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 03:07 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını belirtti.
Görgün, Bozdoğan ve Gökdoğan füzelerinin tasarım doğrulama testlerinin tamamlandığını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin yapay zeka entegre edilmiş 6’ncı nesil savaş uçağı için çalışmaya başladığını açıkladı. Görgün, medya temsilcileri ile buluşmasında 2024 yılı savunma projeleri hakkında bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde ilk uçuşunu yapacak olan Milli Muharip Uçak KAAN’ın, 5. nesil bir uçak olduğunu hatırlatan Görgün, “Biz 6. nesil versiyonuna da şimdiden çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız. 5. nesil uçak, görünmezlik olarak tanımlanıyor. İçinde bulunan tüm alt sistemlerinin, sensör füzyonlarının yapılması, 5. nesil olarak ifade ediliyor. 6. nesil yapay zekayla entegre edilmiş hususları kapsıyor” dedi. Görgün, MARLIN, SANCAR, ULAQ, SALVO gibi insansız deniz sistemlerinin de kabullerinin gerçekleştirileceği bilgisini vererek, şunları kaydetti:


AESA RADAR TESTLERİ DEVAM EDİYOR

Haluk Görgün

“KAAN’ın ilk uçuşu inşallah yakın zamanda olacak. F-16 yapısal projemizin yine teslimatları yapılmaya başlanacak. GÖKBEY helikopterinin jandarmaya teslimi yapılacak. Genel maksat helikopterlerinin teslimi olacak. ASELSAN’ın ürettiği AESA burun radarının testleri devam edecek. Elektronik harp sistemlerimizde tasarımlar devam edecek. 2024, havadan ikmal kontrol uçaklarının milli imkanlarla geliştirilen elektronik destek sistemlerinin teslim edildiği yıl olacak. İnsansız hava araçları için geliştirdiğimiz kameraların seri üretimlerine başlanacak. Uluslararası muadilinden performansı daha iyi olan ASELFLIR-500’ü imal ettik. Milli Data Link Projesi kapsamında geliştirdiğimiz sistemler uçaklarımıza entegre edilmeye başlanacak.” Milli muharip uçak KAAN’ın motoru için yurt içinde özgün bir çalışma yürüttüklerini belirten Görgün, “Var olan tüm sistemlerimiz için motorlarımızı kendimiz üretiyoruz. TB3 tamamen yerli motorla uçuyor. KAAN’ın motoru için çok ayrı bir ekip, uzun zamandır çalışıyor” dedi.


KAAN İÇİN ÖZGÜN MOTOR

Kendi ürettikleri motorun seri üretime yetişmesini planladıklarını kaydeden Görgün şöyle devam etti: “Bu nedenle platform ve motor çalışmaları birlikte başladı. Uçağın ihtiyaç duyduğu itki gücü ve enerji ihtiyacını karşılayabilecek bir motor tasarımıyla başlandı ve devam ediyor. Seri üretime başladığımızda motorumuzu alamıyor gibi durum olmasını istemiyoruz. KAAN’ın Türkiye’deki motor üretiminde bir ortaklık yok”


KANADA’DAN İTHALAT ASKIDA

Görgün, İHA’larda kullanılan ve daha önce Kanada’dan ithal edilen kameralara ilişkin, “Alınacak kameraları tamamen askıya aldık. Yerli ve milli en iyisini üretiyoruz. Bizim ürettiğimiz kamera şu anda ihtiyaç duyulan kameradan çok daha iyi. Bunun bir önceki versiyonunu da yapmıştık. CATS kamerası da kullanılıyordu. CATS kamerası 15 ülkeye ihraç edildi. Bahsettiğimiz ASELFLIR-500 kamerasının kalifikasyon testleri bitti. Her yönüyle daha iyi olan bir kamera. Bunun da bu ay seri üretimi başlıyor. İlk siparişlerini birkaç gün içinde şirkete vereceğiz” dedi.


#Milli Muharip Uçak
#KAAN
#savaş uçağı
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