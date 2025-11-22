Şebeke suyu kahveden ucuzmuş!

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki bütçe görüşmelerinde su fiyatına ilişkin ilginç bir tablo paylaşıldı. Verilen bazı ürünlerin fiyatı, ASKİ’nin 1 litre su fiyatı ile kıyaslandı. “1 litre damacana suyunun fiyatı 657 kuruş (6,5 TL), ASKİ suyunun 219 katı. 1 litre şişe su 1000 kuruş (10 TL), ASKİ suyunun 333 katı. 1 fincan kahve 8000 kuruş (80 TL), ASKİ suyunun 2667 katı. 1 bardak çay 1500 kuruş (15 TL) ASKİ suyunun 500 katı. 1 litre benzin 5500 kuruş (55 TL) ASKİ suyunun 1833 katı” ifadelerinin yer aldığı tabloda şebeke suyu fiyatının 1 fincan kahve ve 1 bardak çayla kıyaslanması, “Su fiyatı kahveyle mi ölçülür?” tartışmasına neden oldu.

TRAFİK ÇÖZÜLMEZ

Ayrıca Mansur Yavaş, başkentte artan trafiğin, mevcut yolların üzerine bir kat yol daha yapılsa çözülemeyeceğini savundu. Trafik yoğunluğunu azaltmak için otobüs kullanımını cazip hale getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yavaş, “Ankara halkına bir müjdem var. 1000 yeni otobüs alıp, Ankara halkını bedava taşıyacağım. Trafiği ancak böyle çözeriz. Halkı bedava

taşıyarak trafiği rahatlatacağız” dedi.

MECLİS ÜYELERİNE “LAN”

Bütçe görüşmelerinde Hıdırlıktepe rekreasyon alanında yapılan yüksek meblağlı harcamalar da gündeme geldi. Sayıştay raporları, söz konusu rekreasyon alanında yapılan “100'üncü Yıl Şükran Anıtı” adlı iki direk için 2 milyar TL harcandığını ortaya koymuştu.

Yavaş, tepki amacıyla masalara vuran meclis üyelerine “Bağırma lan, ne bağırıyorsun” diye çıkıştı.







