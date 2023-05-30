Seçim hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu'yla ilgili CHP'den ilk açıklama: İstifa edecek mi?

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu da CHP için hayal kırıklığına neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oyların yüzde 52'sini alarak bir kez daha Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenilgiye uğrattı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kez daha seçim kaybeden CHP'de iç hesaplaşma başladı. Sandıktan çıkan mağlubiyet sonrası kurultay tartışmaları alevlenirken, CHP Genel Merkezi olağan kurultayı seçim nedeniyle 1 yıl ertelemişti. Genel Merkez, kurultayı yerel seçimlerin ardından yapmayı hedefliyor. Kulislerde ise Kılıçdaroğlu'nun istifası konuşuluyor.

Konuyla ilgili ilk açıklamayı CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptı. TBMM'de konuşan Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "CHP yetkili kurullarını toplayarak seçim sonuçlarını değerlendirecek. CHP bundan sonraki yol haritasını kamuoyuyla paylaşacak. Sayın genel başkana siz elinden geleni yaptınız diye duygu yüklü mesajlar geldiğini söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili herhangi bir olumsuz bir yaklaşım olmadığını görüyoruz. Genel Başkanın adaylığı sürecinden sonra seçmenle kurduğu ilişki ve bundan sonraki süreçle ilgili olarak seçmenle paylaştıkları hepimizi gururlandırıyor. Yapacağımız toplantının ardından yol haritasını belirleyeceğiz."