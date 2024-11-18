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Seçim zaferini ringte kutladı

Seçim zaferini ringte kutladı

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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Donald Trump ve Elon Musk
Donald Trump ve Elon Musk

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'daki seçim zaferinin ardından ilginç görüntüler vermeye devam ediyor. Seçimden beri Florida'daki malikanesinden ikinci kez ayrılan Trump, New York'ta dövüş müsabakası izlemeye gitti. Trump'ın A Takımı ve yakın ilişkiler kurduğu Elon Musk'ın da katıldığı müsabakalarda Cumhuriyetçilerin seçim zaferi kutlandı.

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump, seçim zaferini New York'taki büyük Ultimate Fighting Championship (UFC) Amerikan Dövüşü Şampiyonası'nda kutladı. Şampiyonaya katılan Trump, salona girdiğinde büyük tezahüratlarla karşılandı. Kalabalığa el sallayan Trump, maçın sunucusuyla selamlaştı ve UFC yöneticisi Dana White’a sarıldı. Trump, şampiyonada saatlerce kaldı ve toplamda beş maçı izledi.


MUSK YİNE YALNIZ BIRAKMADI

Etkinlikte, Tesla CEO'su ve yeni yönetimde Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) eş başkanı olarak atanan milyarder Elon Musk da Trump'ın yanındaydı. Musk'ın yanı sıra, Trump’ın yönetiminde görev alması beklenen isimler de salonda yer aldı. Sağlık Bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr., istihbarat servislerinin başına gelmesi planlanan Tulsi Gabbard, Hükümet Verimliliği Bakanlığı’na getireceği Vivek Ramaswamy ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da etkinlikteydi. Şampiyona adeta Cumhuriyetçi Parti kutlamasına dönüştü. Etkinlik sırasında, Trump’ın seçim zaferine dair bir video da salondaki dev ekranlarda yayımlandı.


İKİNCİ KEZ DIŞARI ÇIKTI

Trump, 5 Kasım’da yeniden başkan seçildikten sonra Florida’daki malikânesinde ekibini oluşturmak için yoğun görüşme trafiği yürütüyor. Bu süreçte malikanesinden yalnızca görev süresi biten ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek için Washington'a gitmek üzere çıkan Trump, şampiyonaya katılmak için malikanesinden ikinci kez çıkmış oldu.





#Elon Musk
#Donald Trump
#abd
#Seçim Zaferi
#aktüel

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