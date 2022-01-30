Gündem Şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açılışa katıldı
POLİTİKA

Şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açılışa katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'de bir açılışa katıldı. Geçtiğimiz aylarda şehit ailesine ettiği küfürle büyük tepki çeken İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açılışa katıldı
Kılıçdaroğlu ile şehit ailesine küfür eden Lütfü Türkkan açılışa katıldı​

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesince kentte inşa edilen Balkan Dernekleri Yerleşkesi açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu'na CHP'li vekillerin yanı sıra İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da eşlik etti.

ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR ETMİŞTİ

Kasım ayında gerçekleştirdiği Bingöl ziyaretinde şehit ağabeyine küfreden Türkkan, İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmiş ve bu olayın ardından uzun süre ortalıkta gözükmemişti.

Kılıçdaroğlu ise Türkkan'ı savunarak şehit ağabeyinin 'provokatör' olduğunu öne sürmüştü.

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