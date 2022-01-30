Şehit ailesine küfreden Lütfü Türkkan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte açılışa katıldı

​Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar: Atatürk gelse ihraç edecekler böyle parti olur mu?

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, katıldığı bir yayında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik çok sert eleştirilerde bulundu. Atatürkçülerin partiden atıldığını belirten Özdil, 'Bu nasıl Atatürk partisi. Mustafa Kemal gelse partiden ihraç edecekler. Böyle parti olur mu ya?' dedi.