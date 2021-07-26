Gündem Şehit Ömer Halisdemire darbeci diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldı
TOKAT

Şehit Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldı

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir için "darbeci" diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Şehit Ömer Halisdemire darbeci diyen İYİ Partili Songül Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldı
Songül Sarıtaşlı

İYİ Parti Tokat İl Yönetim Kurulu Üyesi Songül Sarıtaşlı’nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki toplamıştı. Songül Sarıtaşlı’nın "Semih Terzi’nin tersine asıl darbecinin Ömer Halisdemir olduğunu da biliyorsunuz değil mi?" ifadeleri sonucu sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümüş, Sarıtaşlı, yoğun tepki üzerine Twitter üzerindeki şahsi hesabından söz konusu paylaşımı silerek sosyal medya hesabını kapatmıştı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili açıklama yaparak Sarıtaşlı hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, "Tokat ilinde şüpheli U.S.S.'nin 15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan olaylara ilişkin bazı yorum ve paylaşımları nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca suçu ve suçluyu övme suçundan derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda şüphelinin ifadesi alınmış olup soruşturma devam etmektedir’’ ifadelerine yer verildi.

İYİ Parti'den büyük iftira: Halisdemir’i darbeci ilan ettiler
GÜNDEM
İYİ Parti'den büyük iftira: Halisdemir’i darbeci ilan ettiler

İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kin kustu: Darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkıp Şehit Ömer Halisdemir'e hakaret etti
GÜNDEM
İYİ Partili Uğur Songül Sarıtaşlı kin kustu: Darbeci Semih Terzi'ye sahip çıkıp Şehit Ömer Halisdemir'e hakaret etti

Şehit Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili yöneticinin ihracı istendi
GÜNDEM
Şehit Ömer Halisdemir'e 'darbeci' diyen İYİ Partili yöneticinin ihracı istendi
Abone Ol Google News
Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

Öğretmenliği bırakıp bu işe girdi

​Ayda iki ton üretip kilosunu 45 TL'den satıyor, paraya para demiyor.
Memurların zam talebi belli oldu

Memurların zam talebi belli oldu

​Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.
Tunustaki darbeye açıktan destek veren tek isim: Mısır-BAE lobisinin sözcüsü Özgür Anayasa Partisi’nin lideri Abir Musa

PKK/KCK'nın sözde Hakurk lojistik alan sorumlusu etkisiz hale getirildi.

Milletvekili dokunulmazlıkları askıya alındı.

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

​Kıbrıslı Türklere yönelik yaptırımlara hazırlanıyor.

​Gaz pedalı takılı kalınca 30 km sonra durabildi.

​Müslüman dünyanın temsili yok.

Kılıçdaroğlu, ​mülteci düşmanlığını partisinin temel hedefi haline getirdi.

​El-Bab'da 2 şehit verilen saldırının detayları öğrenildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.