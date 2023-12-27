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Şehitlerimizi uğurladık

Hakurk’ta 22 Aralık’ta PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan 6 asker son yolculuğuna uğurlandı. Teğmen Ramazan Günay Afyon’da, Uzman Çavuş Mehmet Serinkan Denizli’de, Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Gümüşhane’de, Sözleşmeli erler Yasin Karaca Tokat’ta, Çağatay Erenoğlu Sinop’ta ve Emre Taşkın Malatya’da gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

04:00 - 27/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 01:39 - 27/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Şehitlerimiz.
Şehitlerimiz.

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta 22 Aralık’ta PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen 6 asker son yolculuklarına uğurlandı. Piyade Teğmen Ramazan Günay (24) Afyonkarahisar, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan (32) Denizli, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı (31) Gümüşhane, Piyade Sözleşmeli Erler Yasin Karaca (23) Tokat, Çağatay Erenoğlu (25) Sinop, Emre Taşkın (22) ise Malatya’da gözyaşları arasında dualarla toprağa verildi.

KIZIM SENSİZ BÜYÜYECEK

Gümüşhaneli şehit İsmail Yazıcı’nın cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehidin tabutuna sarılan 4 aylık hamile eşi Seda Yazıcı, “Evladımızı göremeden gittin. Niye bizi bırakıp gittin? Kızım sensiz büyüyecek, seni göremeyecek. ‘Bak kızını getirdim sana’ diyorum, kalkmıyorsun” diye gözyaşı döktü. Acılı kadının söyledikleri, törendekilere duygusal anlar yaşattı.

İKİ ÇOCUĞU YETİM KALDI

Geçen yıl Pençe-Kilit bölgesinde girdiği çatışmada yaralanıp gazi olduğu öğrenilen Sinoplu şehit asker Çağatay Erenoğlu, evli ve 2 çocuk babasıydı. Boyabat’taki törende babalarını uğurlayan şehit çocukları, yürekleri dağladı.

HERKESİ KORUDUN

Şehit Ramazan Günay’ın kız kardeşi, Afyonkarahisar’daki cenaze törenine ağabeyinin üniforması ile geldi. Acılı kardeş, tabutun üstüne ağabeyinin subay kılıcını bıraktı. Şehit annesi Firdevs Günay ise “Herkesi korudun, kendin şehit düştün. İlk göz ağrım, bebeğim hiçbir zaman incitmedin beni. Hiç hatır kırmadın. Hakkım sana helal olsun. Sen de hakkını helal et” diye gözyaşı döktü.

KAHROLSUN PKK

Emre Taşkın’ın Malatya’daki cenaze töreninde “Şehitler ölmez, vatan bölünmez”, “Kahrolsun PKK” sloganları atıldı. Güçlükle ayakta duran şehit annesi, duygusal anlar yaşadı. Şehidin kardeşi Yunus Taşkın’ın da Şırnak’ta uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

ŞEHİTLİK YOLU

“Yolumuz şehitlik yolu. Kızılelmaya kadar devam” dediği görüntüler ortaya çıkan şehit Yasin Karaca, Tokat Almus’a bağlı Ormandibi köyünde toprağa verildi. Şehit asker, Ahmet ve Zahide Karaca çiftinin 7 çocuğundan dördüncüsüydü. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenaze töreninde, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

HAKKINI HELAL ET ŞEHİDİM

Mehmet Serinkan’ın Denizli’deki cenaze töreninde, şehidin kız kardeşi Büşra Serinkan’ın, ağabeyinin üniformasını giydiği görüldü. Aile üyeleri gözyaşları içinde sarıldıkları naaştan kopamazken bu esnada “Vatan sana canım feda”, “Şehidim sen hakkını helal eyle bize” sloganları atıldı.

CHP’ye tepki

Şehitlerin cenaze törenlerinde CHP ve İYİ Parti’ye tepki vardı. Şehit Emre Taşkın’ın Malatya’daki, şehit İsmail Yazıcı’nın Gümüşhane’deki cenaze törenlerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adlarının yazılı olduğu çelenkler parçalandı. Afyonkarahisarlı şehit Ramazan Günay’ın defnedildiği Sinanpaşa’ya bağlı Güney beldesindeki Çalışlar Mahallesi’nde ise bir eve “Siz DEM’lenirken biz şehit verdik” yazılı pankart asıldı.


Türkiye şehitlerine ağlarken şehit yakınına "it" diyen Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisi kesildi
Türkiye şehitlerine ağlarken şehit yakınına "it" diyen Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisi kesildi

Şehit yakınına hakaret etmeyi alışkanlık edindiler! İşbir Sentetik Dokuma Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Gürsoy, şehidin cenaze töreninde CHP'nin çelengini kaldıran bir şehit yakını hakkında "it" ifadesini kullanmış, Gürsoy'un hadsiz sözleri büyük tepki çekmişti. Mayıs ayında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan'ın cenaze töreninde yaşanmış olayı yeni bir olay gibi sosyal medya hesabından paylaşan ve şehit yakını için 'it' diyen Gürsoy hakkında İşbir Sentetik Dokuma'dan açıklama gecikmedi. Firma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bülent Gürsoy'un İşbir Yatak ile ilişkisinin kesildiği konunun aynı tarihte KAP'a bildirildiğini duyurdu.



#Şehit
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#PKK
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