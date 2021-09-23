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İSTANBUL

Selçuk Bayraktar: Çocuklar topçu ya da popçu değil astronot olmak istiyor

Havacılık, uzay, robotik kodlama gibi programlarla gençlerin geleceğini belirleyen projelere imza atan Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çocukların topçu, popçu dışında geleceğin Aziz Sancar'ları olması için çaba harcadıklarını belirten Bayraktar, "İşte sizler de gözlerinizle şahit oldunuz burada bir kısmına. Burada herhangi bir şey gezerken, ufacık çocuklar dediğiniz gibi artık topçu olayım popçu olayım değil, çocuk geldi helikoptere bindirdi subaylarımız 'Ben astronot olmak istiyorum' dedi. Hedefimiz de buydu." ifadelerini kullandı.

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Selçuk Bayraktar: Çocuklar topçu ya da popçu değil astronot olmak istiyor
Selçuk Bayraktar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda, Türkiye'nin savunma sanayiinde olduğu gibi Milli Uzay Programı çalışmaları da başarılı bir şekilde devam ediyor.

Türkiye'de genç kitlenin bu hedeflere dahil edilmesi doğrultusunda da T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin milli, özgün teknolojik ürün ve sistemler geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütüldüğü festival olan TEKNOFEST'i başlattı.

Birçok ilke imza atan TEKNOFEST, düzenlendiği yıldan itibaren başvuru ve ziyaretçi sayısını her yıl katlarken, festival havacılık, uzay, robotik kodlama gibi programlarla gençlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Konuyla ilgili bugün FOX TV’de, canlı yayında İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programına konuk olan Selçuk Bayraktar, festivalle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOCUKLARIN HAYATLARINA TEMAS ETMEYE ÇALIŞIYORDUNUZ"

İsmail Küçükkaya, festivalle ilgili gözlemlerini Bayraktar'a anlatırken, çocukların gelecek planlarıyla ilgili “Pek çok çocuğumuz geldi, sizinle fotoğraf çekiliyordu. Siz de onlara dokunarak onlarla sohbet ederek onların hayatlarına da temas etmeye, etki etmeye çalışıyordunuz. Onlara sorular sordunuz. Bir tane çocuğumuz vardı. Allah bağışlasın galiba 2 ya da 3 yaşında. Kesinlikle 5 değil, belki de 4’tür.

"ASTRONOT OLMAK İSTİYORUM DEDİ"

'Ne olmak istiyorsun' diye sorduğunuzda 'Astronot olmak istiyorum' dedi. Sonra çocuklarımız vardı 13-14 yaşlarında, onlarla konuştunuz. Oradaki bir kız çocuğumuz da dedi ki sizinle sohbetinde, 'Selçuk Bey size teşekkür ediyoruz bütün bu imkanları sağladığınız için. Böyle bir iklim yarattığınız için' Siz de ona dediniz ki, ‘Ne olmak istiyorsun?’, ‘Mimar olmak istiyorum' ’Peki ne yaptınız?’, ‘İnsanlık yararına teknoloji yarışmasına katıldık.’ dedi o kızımız. 'Biz afet bölgelerinde kullanılmak üzere özel araçlar dizayn ediyoruz' dedi. Bunu biraz anlatır mısınız? Çocuklar, geleceğimiz ve teknoloji. “ diyerek Bayraktar'a sorusunu yöneltti.

TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor

"BİZİM HEDEFİMİZ BUYDU"

Bu soruya yanıt veren Selçuk Bayaraktar, çocukların topçu, popçu dışında geleceğin Aziz Sancar'ları olması için çaba harcadıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı; “Tabii TEKNOFEST en imkanı olmayan çocuk dahi gelsin, bir uçağa dokunsun, belki ülkemizin uzay programında çalışacak, belki ülkemizin uydu teknolojilerinde çalışacak mottosu ile düzenlenen bir etkinlik. Tümü ile toplum yararına ücretsiz düzenlenen ve 72 paydaştan oluşan dev bir aile. Bunun yanında tabii bizim hedefimiz de buydu.

TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor
TEKNOLOJİ
TEKNOFEST 2021 Canlı: Yeni Şafak ekibi alandan çok özel içerikler aktarıyor
  • Çocuklar sadece popçu olayım topçu olayım değil de; ben ülkemizin milli uzay programında çalışayım, ülkemizin sağlık teknolojilerinde yapay zekada çalışayım, geleceğin Aziz Sancar’ları olayım, bu özgüveni aşılayabilmek.

"SİZLER DE ŞAHİT OLDUNUZ"

İşte sizler de gözlerinizle şahit oldunuz burada bir kısmına. Burada herhangi bir şey gezerken, ufacık çocuklar dediğiniz gibi artık topçu olayım popçu olayım değil, çocuk geldi helikoptere bindirdi subaylarımız 'Ben astronot olmak istiyorum' dedi. Hedefimiz de buydu.

DÜNYADA BÖYLE OLUYOR

Dünyada da böyle oluyor. Tabii dönüşümünü tamamlamış ülkeler bu kadar büyük etkinliklere ihtiyaç duymuyorlar ama. Özellikle bu kültürel dönüşümü, bu paradigma dönüşümünü sağlayabilmek için bu gibi yüksek enerjili etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda TEKNOFEST'in de eşi benzeri yok.”

TEKNOFEST heyecanı Bayraktar'ın bu sözleriyle başladı: Bu yolda dönmek yok
FOTOĞRAF 24
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Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali sloganıyla TEKNOFEST başladı. Birçok yarışma ve etkinliğin düzenleneceği festivalde, Türkiye'nin savunma sanayii araçları da sahneye çıkıyor.
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Festival kapsamında ilk olarak Türkiye ve Azerbaycan uçakları, İstanbul semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirirken bugün de Polis Özel Harekat'ın (PÖH) gösterisi büyük beğeni topladı.
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Sikorsky helikopterleriyle gökyüzünde şov yapan PÖH'ün, Üzüm Salkımı adını verdiği gösterisi izleyenlerin nefesini kesti.
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TEKNOFEST ziyaretçileri, ayrıca GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve AKSUNGUR İnsansız Hava Aracı’nı gökyüzünde ilk kez görme fırsatını elde edecek.
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Ayrıca HÜRKUŞ’un yakın zamanda tanıtılan Hava Yer Entegrasyon Uçağı (HYEU) versiyonu da gösteriye katılacak. GÖKBEY ve AKSUNGUR, daha önceki TEKNOFEST etkinliklerinde yerde sergilenmişti.
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Festivalde, ATAK helikopterinin ağır sınıf taarruz versiyonu ATAK 2 helikopteri de sergilenecek.
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Atatürk Havalimanı'nda başladı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul açılışında açıklamalarda bulundu.
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Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
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Gençlerimiz Türkiye’nin 7 bölgesi 81 ilinden farklı renklerle TEKNOFEST’te buluşup aynı heyecan için çaba gösteriyor bu gençler sayesinde tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin gözbebeği. İmkanları farklı olsa da bizim görevimiz onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın.
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Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden Türkiye2yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok.
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Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Pandemi şartları nedenle günlük 100 bin kişinin alınacağı etkinlikte, havacılık, uzay, robotik kodlama, yapay zeka gibi programlar, bu sene de takvime eklendi. Festivalde bu yıl Pilot Sensin ve Odaklan ve Havalan gibi keyifli aktiviteler de olacak.
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TEKNOFEST açılışından bir gün önce festivalin düzenleneceği alan basın mensuplarına gezdirildi. Gezi sonrası basına mensuplarına açıklama yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Yarışmalara 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu. Dördüncü yılında TEKNOFEST dünyada açık ara farkla rekor şekilde başvuru aldı. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak.
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TEKNOFEST heyecanı Bayraktar'ın bu sözleriyle başladı: Bu yolda dönmek yok
Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapılarını açtı. Binlerce kişi festivali gezmek için Atatürk Havalimanı'na akın etti. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yaptığı konuşmada, "Allah güç ve kuvvet verdikçe ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz. Tam bağımsız, Türkiye yolunda milli teknoloji hamlesi idealinden, Türkiye'yi her alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yolda dönmek yok. Bu yolda durmak duraksamak yok" ifadelerini kullandı.


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