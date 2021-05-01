Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Selimiye Camisi'nin tüm dünya için önemli bir kültürel emanet konumunda olduğunu vurguladı.

Kent meydanlarının şehirlerin kalbi olduğunu belirten İba, yaşam ve ekonomik hayatın bunların etrafında yer aldığını, meydanların turizm için de çok önemli lokasyonlar olduğunu kaydetti.

Arkeolojik kazı nedeniyle Selimiye Meydanı'nın bir süredir kullanılamaz halde olduğunu bildiren İba, şu ifadeleri kullandı:

"Edirne, Türkiye'nin giriş kapısı olduğu için milyonlarca turist ağırlayan bir şehirdir. Selimiye gibi tarihi geçmişe sahip bir yapının etrafının, uzun süredir kente yakışmayacak şekilde kalması doğru değildi. Meydan projesini hayata geçirmek adına, son yapılan İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Selimiye Cami Meydanı'nın düzenlenmesiyle ilgili düşüncelerimizi arz ettik."

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AA

İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selimiye Meydanı ile ilgili tüm sorunların çözülmesi ve ivedilikle meydanın düzenlenmesine başlanmasıyla ilgili talimat verdiğini belirtti.

Kurum'un ilgili taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından, Selimiye Camisi çevresi düzenleme projesinin Bakanlık tarafından finanse ve ihale edileceğini bildiren İba, düzenlemenin belediyenin de desteğiyle yapılmasına karar verildiği kaydetti.

AA

Bu süreçte Yemiş Kapanı Hanı Projesi'nin de hızlandırılarak bir an önce yapım işlerine dahil edilmesine karar verildiğini aktaran İba, "Selimiye Meydan Projesi'nin başlayacağı ve çok kısa sürede tamamlanacağı müjdesini vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Böylelikle uzun süredir kullanılamayan meydan, yeni yüzüyle Selimiye'ye, Edirne'mize ve ülkemize yakışır halde düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

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RAMAZAN Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı

Selimiye'nin restorasyonu da başlıyor

Selimiye'nin restorasyonunun da bu yıl içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacağını duyuran İba, şunları kaydetti:

"Her konuda olduğu gibi Selimiye Meydanı'nın düzenlenmesiyle ilgili desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, gerekli çalışmaları hemen başlatan ve takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Kurum'a, Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e, Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a teşekkür ediyorum. Tüm gayretimiz, hemşehrilerimizi hak ettikleri bir Edirne'de yaşatabilmek içindir. Bu gayeyle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."

FOTOĞRAF 7 Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabette, pandemi ve 17 günlük tam kapanma kuralları kapsamında cuma namazı kılındı. Tarihi camiye yakın olan bölgede yaşayan ya da esnaflık yapan vatandaşlar, kendi seccadelerini alarak camiye akın etti. Bazı vatandaşlar ise caminin dış avlusunda açık havada namazlarını kıldı. Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde 17 günlük tam kapanmada, pandemi tedbirleri çerçevesinde 'sosyal mesafeli' cuma namazı kılındı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 16 Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlığa vurgu yapan mahyalar asılmasına karar verildi. Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Edirne'ye geldi. Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen Şifa senden ya Şafi yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı. Yaklaşık 4 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı. Son aşamada ustalardan biri caminin dışından mahyayı minareler arasında hizaladı. Son mahyacı olarak anılan Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, mahyacılığın Osmanlı'dan bu yana devam eden bir sanat olduğunu söyledi. Bu yılki mahya temasının Şifa ayı ramazan olduğunu belirten 66 yaşındaki Yıldız, Selimiye Camisi'ne ramazan ayında 2 ayrı mahya asılacağını ifade etti. Yıldız, ramazan ayının 15'inde ikinci bir yazı yazacaklarını belirterek Yazı henüz beyan edilmedi. Ona istinaden yazımızı uygulayacağız. Bu yazımızı biz İstanbul'dayken yazdık. Dün halatlarımızı asıp düzeneğimizi kurduk. Bugün de yazımızı astık. Yazı yazmasıyla hepsi 1,5-2 gün sürüyor. dedi. Yıldız, zahmetli bir iş olması nedeniyle çırak yetişmediğini belirtti. Kendisinin de bir ustadan öğrendiği geleneksel sanatını emanet edeceği bir çırak yetiştirmek istediğini ifade eden Yıldız, İnşallah çırak yetişir. Zor bir meslek olduğu için çırak yetişmiyor. Zorlukla minareye çıkıyorsunuz. Malzeme taşımak zor yukarıya, rüzgar zor. Herkes minarede çalışmayı yapamıyor. İnşallah biz son olmayız. Bu ata yadigarı 400 küsur senelik bir sanat devam etmeli. diye konuştu. Çalışmalarını tamamlayan ustalar, diğer kentlerdeki camilerin mahyalarını asmak üzere Edirne'den ayrıldı. Selimiye Camii Ramazan'a hazır: Mahya asıldı Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahya asıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, bu yıl Selimiye Camisi'ne ramazan ayında 2 ayrı mahya asılacağını, ramazan ayının 15'inde ikinci bir yazı yazacaklarını belirterek "Yazı henüz beyan edilmedi. Ona istinaden yazımızı uygulayacağız. Bu yazımızı biz İstanbul'dayken yazdık. Dün halatlarımızı asıp düzeneğimizi kurduk. Bugün de yazımızı astık. Yazı yazmasıyla hepsi 1,5-2 gün sürüyor" dedi. BiP'te paylaş

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