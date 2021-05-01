Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla başlanıyor
EDİRNE

Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlanıyor

Mimar Sinan'ın mimarlık tarihine damgasını vuran eseri Selimiye Camisi çevresinde uzun süredir beklenen düzenleme, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayacak. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba "Selimiye Meydan Projesi'nin başlayacağı ve çok kısa sürede tamamlanacağı müjdesini vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Böylelikle uzun süredir kullanılamayan meydan, yeni yüzüyle Selimiye'ye, Edirne'mize ve ülkemize yakışır halde düzenlenecektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Selimiye Camisi çevre düzenlemesine Cumhurbaşkanı Erdoğanın talimatıyla başlanıyor
Selimiye Cami Meydanı'nın düzenlenmesi yapılacak.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, yaptığı yazılı açıklamada, Selimiye Camisi'nin tüm dünya için önemli bir kültürel emanet konumunda olduğunu vurguladı.

Kent meydanlarının şehirlerin kalbi olduğunu belirten İba, yaşam ve ekonomik hayatın bunların etrafında yer aldığını, meydanların turizm için de çok önemli lokasyonlar olduğunu kaydetti.

Arkeolojik kazı nedeniyle Selimiye Meydanı'nın bir süredir kullanılamaz halde olduğunu bildiren İba, şu ifadeleri kullandı:

"Edirne, Türkiye'nin giriş kapısı olduğu için milyonlarca turist ağırlayan bir şehirdir. Selimiye gibi tarihi geçmişe sahip bir yapının etrafının, uzun süredir kente yakışmayacak şekilde kalması doğru değildi. Meydan projesini hayata geçirmek adına, son yapılan İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a Selimiye Cami Meydanı'nın düzenlenmesiyle ilgili düşüncelerimizi arz ettik."

AA

İba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selimiye Meydanı ile ilgili tüm sorunların çözülmesi ve ivedilikle meydanın düzenlenmesine başlanmasıyla ilgili talimat verdiğini belirtti.

Kurum'un ilgili taraflarla yaptığı görüşmelerin ardından, Selimiye Camisi çevresi düzenleme projesinin Bakanlık tarafından finanse ve ihale edileceğini bildiren İba, düzenlemenin belediyenin de desteğiyle yapılmasına karar verildiği kaydetti.

AA

Bu süreçte Yemiş Kapanı Hanı Projesi'nin de hızlandırılarak bir an önce yapım işlerine dahil edilmesine karar verildiğini aktaran İba, "Selimiye Meydan Projesi'nin başlayacağı ve çok kısa sürede tamamlanacağı müjdesini vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Böylelikle uzun süredir kullanılamayan meydan, yeni yüzüyle Selimiye'ye, Edirne'mize ve ülkemize yakışır halde düzenlenecektir." ifadelerini kullandı.

Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı
RAMAZAN
Selimiye Camisi minarelerine ramazan mahyası asıldı

Selimiye'nin restorasyonu da başlıyor

Selimiye'nin restorasyonunun da bu yıl içerisinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılacağını duyuran İba, şunları kaydetti:

"Her konuda olduğu gibi Selimiye Meydanı'nın düzenlenmesiyle ilgili desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a, gerekli çalışmaları hemen başlatan ve takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanımız Kurum'a, Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e, Edirne Milletvekilimiz Fatma Aksal'a, Edirne Belediye Başkanımız Recep Gürkan'a teşekkür ediyorum. Tüm gayretimiz, hemşehrilerimizi hak ettikleri bir Edirne'de yaşatabilmek içindir. Bu gayeyle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."

Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı
FOTOĞRAF 7
Title
Mimar Sinan’ın ‘Ustalık eserim’ dediği eşsiz mabette, pandemi ve 17 günlük tam kapanma kuralları kapsamında cuma namazı kılındı.
Title
Tarihi camiye yakın olan bölgede yaşayan ya da esnaflık yapan vatandaşlar, kendi seccadelerini alarak camiye akın etti. Bazı vatandaşlar ise caminin dış avlusunda açık havada namazlarını kıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı
Edirne'de tarihi Selimiye Camii'nde 17 günlük tam kapanmada, pandemi tedbirleri çerçevesinde 'sosyal mesafeli' cuma namazı kılındı.

Selimiye Camii Ramazan'a hazır: Mahya asıldı
FOTOĞRAF 16
Title
Vakıflar Genel Müdürlüğü, selatin camilere mahya asma geleneğini bu yıl da sürdürdü. Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sağlığa vurgu yapan mahyalar asılmasına karar verildi.
Title
Bu kapsamda İstanbul'daki camilerde mahya asma işlemleri tamamlandıktan sonra mahya ekibi Edirne'ye geldi. Genel Müdürlüğün İstanbul'daki mahya atölyesinde hazırlanarak Edirne'ye getirilen Şifa senden ya Şafi yazılı mahya, ustalarca caminin minareleri arasına asıldı.
Title
Yaklaşık 4 saat süren çalışmada önce mahya asılacak minareler arasına halatlar çekildi. Daha sonra mahya bu halat yardımıyla asıldı. Son aşamada ustalardan biri caminin dışından mahyayı minareler arasında hizaladı.
Title
Son mahyacı olarak anılan Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, mahyacılığın Osmanlı'dan bu yana devam eden bir sanat olduğunu söyledi. Bu yılki mahya temasının Şifa ayı ramazan olduğunu belirten 66 yaşındaki Yıldız, Selimiye Camisi'ne ramazan ayında 2 ayrı mahya asılacağını ifade etti.
Title
Yıldız, ramazan ayının 15'inde ikinci bir yazı yazacaklarını belirterek Yazı henüz beyan edilmedi. Ona istinaden yazımızı uygulayacağız. Bu yazımızı biz İstanbul'dayken yazdık. Dün halatlarımızı asıp düzeneğimizi kurduk. Bugün de yazımızı astık. Yazı yazmasıyla hepsi 1,5-2 gün sürüyor. dedi.
Title
Yıldız, zahmetli bir iş olması nedeniyle çırak yetişmediğini belirtti. Kendisinin de bir ustadan öğrendiği geleneksel sanatını emanet edeceği bir çırak yetiştirmek istediğini ifade eden Yıldız, İnşallah çırak yetişir. Zor bir meslek olduğu için çırak yetişmiyor. Zorlukla minareye çıkıyorsunuz. Malzeme taşımak zor yukarıya, rüzgar zor. Herkes minarede çalışmayı yapamıyor. İnşallah biz son olmayız. Bu ata yadigarı 400 küsur senelik bir sanat devam etmeli. diye konuştu.
Title
Title
Çalışmalarını tamamlayan ustalar, diğer kentlerdeki camilerin mahyalarını asmak üzere Edirne'den ayrıldı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Selimiye Camii Ramazan'a hazır: Mahya asıldı
Edirne'deki Selimiye Camisi'nin minareleri arasına "Şifa senden ya Şafi" yazılı mahya asıldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü mahya ekibi şefi Kahraman Yıldız, bu yıl Selimiye Camisi'ne ramazan ayında 2 ayrı mahya asılacağını, ramazan ayının 15'inde ikinci bir yazı yazacaklarını belirterek "Yazı henüz beyan edilmedi. Ona istinaden yazımızı uygulayacağız. Bu yazımızı biz İstanbul'dayken yazdık. Dün halatlarımızı asıp düzeneğimizi kurduk. Bugün de yazımızı astık. Yazı yazmasıyla hepsi 1,5-2 gün sürüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti
FOTOĞRAF 13
Title
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı.
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Büyük Selimiye Camisi'ne geçti.
Title
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.
Title
Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Büyük Selimiye Camisi'nde kıldı. Cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Üsküdar'daki Nevmekan Selimiye'yi ziyaret etti.


Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.