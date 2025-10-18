Yeni Şafak
Servis otobüsü yolcu otobüsüne çarptı: 13 yaralı

08:4518/10/2025, Cumartesi
IHA
Sinop-Samsun karayolunda servis otobüsünün yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Sinop-Samsun karayolunda servis otobüsü, önünde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Feci kaza, 17 Ekim Cuma günü saat 23.30 sıralarında Sinop-Samsun karayolu Kabalı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki servis otobüsü, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüslerde bulunan 13 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



