Seyir Kafe'de mis kokulu şehir manzarası

Gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçeye değer katan Selçuklu Belediyesi şehrin gözde mekanlarından olan Seyir Tepesi’ne iki önemli mekan daha ekledi. Selçuklu Seyir Kafe ve Koku Bahçesi düzenlenen programla açıldı.

Düzenlenen açılışa, AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Orhan Erdem ve önceki dönem AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, basın mensupları ve davetliler katıldı.





HER YAŞA UYGUN TESİS BULUNUYOR

Seyir Kafe ve Koku Bahçesi’nin açılış programında konuşan, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bugüne kadar her yaştan insanın faydalanabileceği birçok sayıda sosyal tesisi, sağlık tesisini, spor tesisini, eğitim tesisini ve farklı alanlardaki birçok projeyi ilçemize kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Bugün Konya’mızın yeni cazibe merkezi olan Selçuklu Seyir Tepemizde yapımını tamamladığımız Seyir Kafemizin ve Koku Bahçemizin açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz” dedi.





ŞEHRİN STRESİNİ ATIYORLAR

Seyir tepesinin, Selçuklu’nun en önemli mekanlarından biri olduğuna değinen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “Konya’nın en kuzeyi olan Ardıçlı’dan Meram Köyceğiz’e kadar tüm Konya’yı buradan görebiliyoruz. Temiz havasıyla, yeşil alanlarıyla, kamelyaları, mescitleri, koku bahçesi ve son olarak da kafeteryasıyla hemşehrilerimiz burada çok güzel vakitler geçiriyorlar, şehir hayatının stresini burada atıyorlar” diye konuştu.





ÇOK DONANIMLI BİR MEKAN

Seyir Kafe ve Koku Bahçesi ile ilgili bilgiler paylaşan Başkan Pekyatırmacı, “136 metrekaresi iç restoran alanı, 120 metrekaresi dış restoran alanı ve 210 metrekaresi bahçe olmak üzere toplam 466 metrekare alana sahip olan Seyir Kafemizde bütün detayları düşündük. Aynı anda 218 kişiyi ağırlayabildiğimiz Seyir Kafemizde hemşehrilerimiz mükemmel bir Konya manzarası eşliğinde hem kahvaltılarını yapabilecekler hem yemeklerini yiyebilecekler hem de çay kahve ya da diğer meşrubatlarını içip hoşça vakit geçirebilecekler. Bu anlamda Seyir Kafemizin Konya’mıza önemli bir değer katacağını düşünüyorum. Burada, nezih bir ortamda hem hemşehrilerimizi, hem yerli hem de yabancı misafirlerimizi inşallah güzel bir şekilde ağırlayacağız” ifadelerini kulandı.





HOŞ KOKULU ÇİÇEKLER ARASINDA YÜRÜYÜŞ

Yapımı tamamlanan Koku Bahçesi’nin de Seyir Tepesi’ne hem görsel anlamda hem de koku anlamında çok güzel bir renk kattığını dile getiren Başkan Ahmet Pekyatırmacı, “7 bin 500 metrekare alana sahip olan Koku Bahçemizde 128 tür kokulu bitki çeşidi, 16 adet banklı tag, 8 adet gül tagı ve bin 650 metrekare yürüyüş yolu bulunuyor. Burada da hemşehrilerimiz güzel kokuları teneffüs ederek fotoğraflarını çekinebiliyor. Seyir Tepemize kazandırdığımız Seyir Kafemizin ve Koku Bahçemizin hemşehrilerimize, Selçuklumuza ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” temennisinde bulundu.





Şehir Kütüphanesi yine gözde olacak

Türkiye’nin en fazla kütüphanesine sahip ilçe unvanını elinde bulunduran Selçuklu Belediyesi bu alandaki başarısını, farklı tasarım ve birçok kullanım alanına sahip yeni nesil kütüphaneyi şehre kazandırarak taçlandırdı. Bosna Hersek Mahallesi’nde 3 kattan oluşan Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi sosyal donatıları ile de kitapseverlerin her türlü ihtiyacına cevap veriyor. 27 Kasım 2022 tarihinde faaliyetlerine başlayan kütüphane 9 aylık süre içerisinde 24 bin 669 üye sayısına ulaştı.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nde Çocuk Kütüphanesi ile birlikte toplamda 53 bin 683 kitap kitapseverler için önemli bir kaynak sağlıyor. Açıldığı günden bugüne 270 bin ziyaretçi sayısına ulaşan kütüphanede 43 bin 519 kitap hareketliliği oldu. Tesis, başta 204 kişilik ders çalışma alanı olmak üzere etüt merkezi, kütüphane, grup çalışma salonları, toplantı salonları, derslikler ve sosyal alanlarla birlikte toplamda 600 kişilik kullanım kapasitesine sahip.

Farklı yaş gruplarındaki öğrencilerin aynı anda hizmet alabileceği yapısıyla öne çıkan kütüphane sadece sunduğu özel ortam ve renkli tasarımı ile değil sosyal, kültürel ve eğitim programları ile de öğrencilerin kariyer yaşamlarına da destek olacak nitelikte tasarlandı.





KENDİ ELEKTRİĞİNİ DE ÜRETİYOR

Çatısına kurulan GES panelleriyle kendi enerjisini kendi üreten Yeni Nesil Şehir Kütüphanesi’nin şehre değer katacak bir hizmet olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Her yaş grubundan çocuğumuzun içerisinde bulunmaktan keyif alacakları özel bir ortamı çocuklarımız için sunduk” diye konuştu.





Selçuklu Belediyesi elektriğini üretecek

Selçuklu Belediyesi enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji sistemlerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye hizmet binası ve Tropikal Kelebek Bahçesi’nin ardından Bağrıkurt Mahallesindeki 45 bin metrekare alanda en büyük güneş enerji santrali(GES) kuruluyor. Yapımı hızla devam eden proje sonrasında belediye tesislerinin yüzde 90 oranında elektrik ihtiyacı karşılayacak. Yıllık toplamda 5 milyon 760 bin kW

gücünde elektrik üretecek olan tesis Selçuklu’ya enerji anlamında değer katacak. Proje tamamlandığında ise Selçuklu Belediyesi Kelebekler Vadisi ve hizmet binasında bulunan panellerle toplamda yıllık 6 milyon 847 bin 500 kW elektrik üretimi yapılmış olacak. Proje ile 85 bin 600 ağacın kesilmesi ve 4 bin 534 ton karbondioksit salınımı da engellenecek. Yenilenebilir enerji projeleriyle yeni nesillere yaşanabilir bir gelecek bırakmak adına çalışmalara devam ettiklerine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Geleceğe miras olarak bırakılacak olan en önemli değerlerden bir tanesi de temiz bir çevre ve biz de belediye olarak hizmet politikamızı bu vizyonla belirliyoruz. Günümüzde enerjinin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz ve mevcut enerjiyi en verimli şekilde kullanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda yaptığımız en önemli çalışmalardan bir tanesi de GES Projelerimiz” dedi.



