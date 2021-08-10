Seyyar kebap minibüsü için dükkan tuttu

Uzun yıllar dekore ettirdiği minibüslerde Bursa sokaklarında kebap pişirip satan Hanifi Küçükmert, bu işi bir adım daha ileriye taşıyarak dükkân açmaya karar verdi.

İHA

Açtığı kebapçı dükkânına ise yıllardır çalıştırdığı minibüsünü soktu. Kebapçı dükkânındaki kebapları mutfakta pişirmek yerine iş yerine soktuğu minibüsünde pişiriyor.

İHA

Minibüsü gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşayıp dükkanın içindeki minibüsle özçekim yapıyor. Dükkânın içindeki minibüs vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

İHA

"Dükkânın içindeki minibüs insanların çok ilgisini çekiyor'

Bu işe 20 yıl önce başladığını ifade eden Hanifi Küçükmert, "Tasarladığım minibüsle 20 yıl önce kebap satmaya başladım. Bursa’nın farklı noktalarında vergi levhalı seyyar olarak çalıştım. Bu işi bir adım öteye taşıyıp dükkân açmaya karar verdim. Ama açtığım dükkâna minibüsümü de soktum. Dükkâna gelen müşterilerime minibüsten servis yapıyorum. Dükkânın içindeki minibüs insanların çok ilgisini çekiyor. Herkes gelip burada öz çekim yapıyor" dedi.

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