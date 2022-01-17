Sıcaklıklar düşecek: İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz’in batısı ile Hatay kıyıları, Eskişehir, Kastamonu’nun kıyı kesimleri, Hakkari ve Ardahan çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor.

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Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimleri ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bu hafta hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji haftalık tahminlerini de açıkladı. Hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ancak perşembe gününden itibaren tekrar artacağı, mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.





Haftalık Hava Durumu

(17 - 23 Ocak 2022)

Hava sıcaklıklarının Salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak ülkemiz genelinde azalacağı ancak Perşembe gününden itibaren tekrar artacağı, mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/DcTqOPR6Zh REKLAM January 16, 2022

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor

Öte yandan İstanbul'da salı günü karla karışık yağmur, çarşamba günü hafif kar yağışı, Ankara'da ise, salı, çarşamba ve cuma günleri kar yağışı bekleniyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: