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Sıcaklıklar düşüyor: Meteoroloji'den 10 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı. İstanbul dahil 10 il için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı. Meteoroloji, yağışlar nedeniyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

14:22 - 25/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:26 - 25/07/2024 Perşembe
AA
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğleden sonra Ankara, Bolu ile Karabük, akşam saatlerinden sonra Kırıkkale ve Çankırı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Yağışların yarın akşam saatlerine kadar aralıklara kuvvetli olması öngörülüyor.


Ayrıca bugün öğleden sonra Karaman'da akşam saatlerinde itibaren de Niğde'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.



İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli yağış

Bu gece saatlerinden itibaren ise kuzey ve iç kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da, yarın sabah itibarıyla Kocaeli ve Sakarya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.




#hava durumu
#İstanbul
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#sağanak
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