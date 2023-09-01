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Şiddet haberleri şiddeti artırıyor

Sansürsüz ve ham haliyle dolaşıma sokulan şiddet görüntüleri, yapılan araştırmalara göre, şiddete başvurma olasılığını artırıyor.

Yusuf Özdemir
13:35 . 1/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Araştırmaya göre şiddet haberlerine maruz kalan gençler, şiddeti kabul edilebilir buluyor.

Araştırmaya göre şiddet haberlerine maruz kalan gençler, şiddeti kabul edilebilir buluyor.

Sansürsüz ve ham haliyle dolaşıma sokulan şiddet görüntüleri, insanları olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yapılan araştırmalar, şiddet haberlerine maruz kalmanın, şiddete başvurma olasılığını artırdığını ortaya koydu. Bir başka araştırmaya göre ise şiddet haberlerine maruz kalan gençler, şiddeti kabul edilebilir buluyor. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, “Şiddet haberlerinin veriliş tarzı şiddeti tetikliyor. Şiddetin ayrıntılı bir şekilde ve ham olarak gösterilmesi, insanları olumsuz yönde etkileyebiliyor. Zira şiddet görüntüleri, bu durumu normalleştirebilir ve şiddete başvurma olasılığını artırır” dedi.

Haberin tarzı değiştirilmeli

Ali Kırık, sorunun çözümüne dair şu önerilerde bulundu: “Bu sorunla mücadele noktasında şiddet haberlerinin veriliş tarzını değiştirmek bir çözüm olabilir. Örneğin, şiddet görüntülerinin daha az gösterilmesi ve şiddetin olumsuz sonuçlarına daha fazla vurgu yapılması faydalı olabilir. Ayrıca, şiddet haberlerinin çocuklara ve gençlere izletilmemesi de mühimdir. Şiddet haberlerinin veriliş tarzı, şiddetin önlenmesinde önemli bir rol oynayabilir. Haberlerin daha sorumlu bir şekilde verilmesi, şiddeti azaltmaya ve daha güvenli bir toplum oluşturmaya yardımcı olabilir.”

İki çocuk katil oldu

İstanbul ve Kars’ta 14 ve 15 yaşındaki iki çocuk, bıçakla arkadaşlarını öldürerek katil oldu. İstanbul’daki olay Bahçelievler’de yaşandı. 19 yaşındaki Halil Örnek, bisikletini kendisinden isteyen H.A. (14) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından H.A, üzerindeki bıçakla Halil Örnek’i göğsünden yaralayıp kaçtı. Örnek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, H.A. ise tutuklandı. Kars’taki olay ise üç gün önce yaşandı. 15 yaşındaki B.A., kavga ettiği akranı M.Ö.’yü bıçakla öldürdü. Olayı ardından yakalanan B.A. çıkarıldığı mahkemece, tutuklandı.

#İstanbul
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#şiddet
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