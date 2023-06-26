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SİHA Sezgin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Kemal Bey'e 2016'ya kadar genel başkanlık yaptırmadılar

Seçim yenilgisinin ardından parti içinden gelen istifa çağrılarını kulak arkası eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan destek geldi. Tanrıkulu, 13 yılda 12 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki karışıklıklardan dolayı önünü göremediğini savundu. Tanrıkulu, "Kemal Bey'e 2016'ya kadar genel başkanlık yaptırmadılar. Devamlı olağanüstü kurultay süreçleri yaşandı ve Kemal Bey partinin içiyle uğraşmaktan önünü göremedi." dedi.

11:18 . 26/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
CHP'li Sezgin Tanrıkulu, seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinden yüzde 44.88 oy oranı ile hezimetle ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na seçim mağlubiyetinin ardından parti içinden peş peşe istifa çağrıları geldi. 13 yılda 12 seçim kaybeden CHP lideri, koltuğu bırakmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.

İstifa çağrılarını kulak arkası eden Kılıçdaroğlu'na CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan destek geldi. T24'e konuşan Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki karışıklıklardan dolayı önünü göremediğini savundu.

Sezgin Tanrıkulu: Kemal Bey partinin içiyle uğraşmaktan önünü göremedi

Kılıçdaroğlu'nun yenilgisinin CHP içindeki olağanüstü kurultay süreçlerine bağlayan Tanrıkulu, şu açıklamalarda bulundu:

2011'den 2016'ya kadar Genel Başkan'a neredeyse genel başkanlık yaptırılmadı. Biz o zaman bazı arkadaşlarımızla birlikte partinin bütün eziyetini çektik. Devamlı olağanüstü kurultay süreçleri yaşandı ve Kemal Bey partinin içiyle uğraşmaktan önünü göremedi. Tüzük kurultayları oldu, imzalar toplandı, bunlarla uğraşıldı. Kemal Bey ancak 2016'dan itibaren Türkiye için bir vizyon kurmaya ve partiyi daha geniş kesimlere açma konusunda odaklanabildi. Ama o süreçte de biz olamadık işte.
Genel Başkanımız eksik kaldığımız ve başarılı olamadığımız bu süreçlere rağmen halkımız ve partimiz için en doğru kararı ortak akılla ve kişisel beklentilerden uzak bir yaklaşım içerisinde alacak olgunluğa da deneyime de sahiptir.

"Genel Başkan'ın günlük konuşma metinlerini iki doktora öğrencisi yazdı"

2015 Haziran seçimlerinde ben Genel Başkan Yardımcısı'ydım ve Genel Başkan'ın metinlerinin hazırlanmasının sorumlularından bir tanesi bendim, hatta nerdeyse tek sorumlusuydum. Haziran 2015 CHP'nin yaptığı en başarılı kampanyaydı. Ve Adalet Kalkınma Partisi iktidardan düştü. Tek başına iktidar olamadılar. Bizim kampanyamız o açıdan başarılı olmuştu. Genel Başkan'ın günlük konuşma metinleri o iki doktora öğrencisi tarafından yazıldı, sürekli benim kontrolümden geçti ve öyle Genel Başkan'a gitti. Demem odur ki inanmış insanlarla çok büyük bütçeler olmayan da çok şey yapılabiliyordu. Ben şimdi yaklaşık sekiz yıldır karar alma süreçlerinin dışındayım.

Kılıçdaroğlu'ndan 'neden istifa etmediniz' sorusunu gözyaşlarıyla yanıtladı: Ağır bir yenilgi almadık ki
Kılıçdaroğlu'ndan 'neden istifa etmediniz' sorusunu gözyaşlarıyla yanıtladı: Ağır bir yenilgi almadık ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde uğradığı bozgundan 12 gün sonra ekran karşısına çıktı ve kendisine yöneltilen 'neden istifa etmediniz' sorusuna kaçamak yanıt verdi. "Bu toplumun yarısı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Yaptıklarımdan pişmanlık duymuyorum. Ben gidip de adayım demem. CHP Genel Başkanları için adaylık çok önemli değildir, birinci öncelik ülkemiz ikinci önceliğimiz partimiz üçüncü de genel başkanlıktır." diye konuştu. Vekil ve cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki sonuçların 'ağır bir yenilgi' olmadığını söyleyen CHP lideri, "Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." diye konuştu.


#Sezgin Tanrıkulu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
13 dakika önce
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