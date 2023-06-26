SİHA Sezgin'den Kılıçdaroğlu'na destek: Kemal Bey'e 2016'ya kadar genel başkanlık yaptırmadılar

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, seçim mağlubiyetinin ardından Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs seçimlerinden yüzde 44.88 oy oranı ile hezimetle ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na seçim mağlubiyetinin ardından parti içinden peş peşe istifa çağrıları geldi. 13 yılda 12 seçim kaybeden CHP lideri, koltuğu bırakmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.
İstifa çağrılarını kulak arkası eden Kılıçdaroğlu'na CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'dan destek geldi. T24'e konuşan Tanrıkulu, Kılıçdaroğlu'nun parti içindeki karışıklıklardan dolayı önünü göremediğini savundu.
Sezgin Tanrıkulu: Kemal Bey partinin içiyle uğraşmaktan önünü göremedi
Kılıçdaroğlu'nun yenilgisinin CHP içindeki olağanüstü kurultay süreçlerine bağlayan Tanrıkulu, şu açıklamalarda bulundu: