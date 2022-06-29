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YEREL GÜNDEM

Siirt Belediyesinin düzenlediği sokak basketbolu coşkulu başladı

Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen “Sokak Basketbolu” turnuvası 4 kategoride 30 takımın katılımıyla başladı.

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Siirt Belediyesinin düzenlediği sokak basketbolu coşkulu başladı
​Siirt Belediyesinin düzenlediği sokak basketbolu coşkulu başladı

Büyükler, Genç Erkekler, Genç Kızlar ve Yıldızlar olmak üzere dört kategoride 30 takımın mücadele edeceği turnuva 2 Temmuz tarihinde yapılacak final maçları ile sona erecek.Sporseverlerin ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış töreni ve turnuvanın ilk müsabakası Bayanlar kategorisinde Guardlar ve Altın Kanatlar takımı arasında oynandı.Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi ‘Çocuk Dünyası Parkı’nda düzenlenen turnuvaya sporcuların yanı sıra ailelerde yoğun ilgi göstererek sporculara destekte bulundular.

Siirt’in spor şehri olduğunu kaydeden Siirt Belediyesi Spor İşleri Müdürü Aydın Özev yaptığı açıklamada, Valimiz ve Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Osman Hacıbektaşoğlu’nun talimat ve destekleri ile ilk defa Siirt’te Sokak basketbol turnuvasının düzenlendiğini belirterek, bu organizasyonla birlikte gençlere spor yaptırarak eğlenceli bir aktivitede buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.Sokak Basketbolu Turnuvası 2 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Müsabakalar ise her gün 18.30’da başlıyor.

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