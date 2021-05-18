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Siirt'te ele geçirildi: Etkisiz hale getirilen teröristlere ait

Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yassıdağ bölgesinde PKK’lı teröristlere yönelik düzenlenen yakın hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 3 PKK’lı teröriste ait mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Siirtte ele geçirildi: Etkisiz hale getirilen teröristlere ait - Siirt haberleri
Operasyonda 2 adet AK-47 Kaleşnikof ile bir adet M-16 piyade tüfeği ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik Eren-13 operasyonu kapsamında 17 Mayıs 2021 tarihinde icra edilen yakın hava destekli operasyon sonucu 3 bölücü terör örgütü mensubunun silah, teçhizat ve malzemeleri ile birlikte etkisiz hale getirildiği ve etkisiz hale getirilen teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği belirtildi.

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Açıklamada, "Söz konusu bölgede jandarma özel harekat, güvenlik korucusu ve mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timleri tarafından icra edilen arazi taraması faaliyeti sonucu bölücü terör örgütü mensuplarına ait 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bir adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet el bombası, 5 adet şarjör ve bol miktarda örgütsel doküman, gıda ile bol miktarda yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen sığınak/barınaklar imha edilerek, kullanılmaz hale getirilmiştir" denildi.

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