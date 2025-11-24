Yeni Şafak
Siirt'te hafif ticari araç şarampole devrildi: Bir kişi hayatını kaybetti

20:3024/11/2025, Pazartesi
AA
Esen'in cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.
Siirt’te eski Siirt-Eruh kara yolunda hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu sürücü Hakim Esen hayatını kaybetti, araçta sıkışan Ümit K. yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hakim Esen'in kullandığı, henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, dün akşam saatlerinde eski Siirt-Eruh kara yolu Tahte Mendik mevkisinde şarampole devrildi.

Bugün bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Esen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Araçta sıkışan yaralı Ümit K, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

#Siirt
#kaza
#hafif ticari araç
