Silahlı suça karışanlar cezasını çekecek

AK Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na sunduğu raporda, denetimin nasıl olacağına dair öneriler yer aldı. Rapora göre, silah bırakan ve artık şiddeti reddeden terör örgütü mensuplarının topluma kazandırılmasında 2 yol izlenecek.

* Silahlı suça karışanlar mutlaka mahkeme önüne çıkacak, işlediği suçun niteliği ve şekline göre cezasını çekecek. Bu kişilerin yargılanmasında işledikleri suçun türü, niteliği ve suçtaki rolüne bakılacak. Yargılamalar işlenen fiil üzerindeki etki, örgütsel yapı içindeki konum ve eylemin doğurduğu sonuçlar göz önünde tutularak yapılacak. Soruşturma, kovuşturma ve infaz süreçleri de bu ilkeler çerçevesinde şekillenecek. Yargılamalarda bireyin mevcut tutumu, silahı ve şiddeti reddetmesi ile hukuk düzenine uyma iradesi esas alınacak.

* Silahlı suça karışmayan, yardım-yataklık ile propaganda suçları işledikleri tespit edilenlerin geri dönüş süreçleri ise denetime tabi olacak. Türkiye'ye dönecek bu örgüt üyeleri, topluma kazandırılmadan önce devlet tarafından izlenecek. Bu noktada bireyin yine mevcut tutumu, silahı ve şiddeti reddetmesi ile hukuk düzenine uyma iradesi esas alınacak. Kendini feshetmiş olsa dahi örgütsel yapı içindeki şiddet eylemlerine ideolojik yatkınlık durumu denetlenecek. Tüm bu gereklilikleri yerine getiren örgüt üyelerinin topluma kazandırılma süreci başlayacak.

TERÖR RİSKİNE EKONOMİK TEDBİR

Raporda, topluma uyum politikaları kapsamında ekonomik uyum da önemli bir başlık. Ekonomik imkansızlıkların bireyleri yeniden riskli yapılara yönlendirmesinin önüne geçilmesi sağlanacak. Bu nedenle istihdamın artırılması, yerel üretimin güçlendirilmesi, iş gücüne katılımı teşvik edecek mekanizmaların uygulanması, bölgesel kalkınma projelerinin genişletilmesi ve ekonomik hayata katılımın kolaylaştırılması sağlanacak.








