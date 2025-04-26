Hastaneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sinop'ta ağaç budadığı sırada elektrik teline temas eden vatandaş akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.
Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Keş köyünde ağaç budadığı sırada elektrik teline temas eden Yunus Akıncı (38), akıma kapılarak düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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