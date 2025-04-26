Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sinop
Ağaç budarken gelen feci ölüm

Ağaç budarken gelen feci ölüm

23:5426/04/2025, Cumartesi
G: 27/04/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Hastaneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hastaneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sinop'ta ağaç budadığı sırada elektrik teline temas eden vatandaş akıma kapıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaş hayatını kaybetti.

Sinop'un Türkeli ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Keş köyünde ağaç budadığı sırada elektrik teline temas eden Yunus Akıncı (38), akıma kapılarak düştü.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Türkeli Devlet Hastanesine kaldırılan Akıncı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



#ağaç
#akım
#elektrik
#Sinop
#Türkeli ilçesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
3 ve üzeri çocuk sahibi aileleri ilgilendiriyor: 'İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı' ile otomobil kampanyası ne zaman başlayacak?