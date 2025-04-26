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Hafif ticari araçla çarpışan motosiklettekiler yola savruldu

Hafif ticari araçla çarpışan motosiklettekiler yola savruldu

23:5126/04/2025, Cumartesi
G: 27/04/2025, Pazar
AA
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Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. (Foto: Arşiv)
Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. (Foto: Arşiv)

Sinop'ta Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savrularak yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Cihan Karaca'nın yönetimindeki 06 EZM 57 hafif ticari araca, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki kavşakta, sürücüsünün kim olduğu henüz tespit edilemeyen 57 ACC 206 plakalı motosiklet arkadan çarptı.

Motosiklette bulunan İsrafil İbrahim Gürbıyık (18) ve Emirhan Hüseyin Yaşar (18) yola savrularak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.



#Sinop
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