Şırdancı Mehmet kaza yaptı: Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadının durumu ağır

18:4110/12/2025, Çarşamba
IHA
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı, kadının kolu ve bacağı kırıldı.
Şırdancı Mehmet yayaya çarptı, kadının kolu ve bacağı kırıldı.

Gerçek adı Mehmet Sur olan fenomen ‘Şırdancı Mehmet’in kullandığı araç, Muş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.

Sosyal medya fenomeni ‘Şırdancı Mehmet’ olarak bilinen Mehmet Sur’un kullandığı araç, Muş’ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kadın ağır yaralandı.
Kent merkezinde yaşanan kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sol kolunun ve sol bacağının kırıldığı ve acil ameliyata alındığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.


#Şırdancı Mehmet
#Muş
#Trafik kazası
