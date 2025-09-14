Yeni Şafak
Şırnak'ta iki otomobil çarpıştı: Dört kişi yaralandı

22:3514/09/2025, Pazar
AA
Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şırnak’ın Cizre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılardan Irak uyruklu 2 kişi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Abdulazeez A. (71) idaresindeki 24 M 66938 plakalı otomobil, Cizre-Şırnak kara yolunun Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli mevkisinde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 15 EC 077 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Irak uyruklu sürücü ile aynı araçtaki Parwin B. (45) ve diğer araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Irak uyruklu 2 kişi, sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.


