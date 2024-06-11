Sivas'ta sır olay: Hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre, İstanbul'un nüfusu 2023 yılında bir önceki yıla göre 252 bin 72 kişi azalarak 15 milyon 655 bin 924'e düştü. İstanbul kütüğüne kayıtlı olan kişi sayısı ise 2 milyon 152 bin 878. Peki, İstanbul'da en çok hangi ilin insanı yaşıyor? İstanbul’da en çok ikamet eden ilin hangisi olduğu merak ediliyor. İşte İstanbul'da hangi ilden kaç kişi yaşadığına dair haberin ayrıntıları.