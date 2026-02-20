Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sivas
Sivas'ta teravihe giden gelin ve kaynana araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

Sivas'ta teravihe giden gelin ve kaynana araba çarpması sonucu hayatını kaybetti

10:4320/02/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Kayınvalide olay yerinde hayatını kaybetmiş, gelin ağır yaralanmıştı.
Kayınvalide olay yerinde hayatını kaybetmiş, gelin ağır yaralanmıştı.

Sivas'ta dün teravihe giderken otomobilin çarpması sonucu kayınvalidenin öldüğü kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gelin de yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 55 yaşındaki Zeliha Akalan, kaldırıldığı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

F.B. yönetimindeki 41 HG 416 plakalı otomobil, dün İstiklal Mahallesi Dört Eylül Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nadiye Akalan (78) ve gelini Zeliha Akalan'a çarpmış, kayınvalide olay yerinde hayatını kaybetmiş, gelin ağır yaralanmıştı.

Gelin ve kaynananın, camiye teravih namazı kılmaya gittikleri öğrenilmişti.



#çarpma
#Gelin
#kayınvalide
#otomobil
#Sivas
#Teravih
#TRAFİK KAZASI
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİLSEM sınav sonuçları 2026! BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu?