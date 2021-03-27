Gündem Siyanürden 1200 kat daha güçlü Balon balığı zehri ağrı kesici ilaca dönüşecek
ANTALYA

Siyanürden 1200 kat daha güçlü: Balon balığı zehri ağrı kesici ilaca dönüşecek

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Balıkçılık Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, balon balıklarının siyanürden 1200 kat daha güçlü zehriyle ilgili Kanada'da bir ilaç firmasının Türkiye'den bir miktar balon balığı alımı yaptığını ve çok ciddi bir ağrı kesici ilaç üzerinde çalışıldığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Siyanürden 1200 kat daha güçlü: Balon balığı zehri ağrı kesici ilaca dönüşecek
Balon balıkları 2000'li yılların ortalarından itibaren Türkiye kıyılarında görülmeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Daire Başkanı Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, Akdeniz ve Ege'de son yıllarda hem ekosistem, hem balıkçılık, hem de insan sağlığı açısından büyük tehdit oluşturan balon balığı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Doç. Dr. Kanyılmaz, siyanürden 1200 kat daha yüksek zehre sahip balon balıklarının bu zehrinin ekonomik açıdan değerlendirilmesi için başlangıç aşamasını geçmiş önemli çalışmalar olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN BALON BALIĞI ALIMI YAPTILAR

Doç. Dr. Kanyılmaz, “Bu çalışmalar yurt dışında, bir ülkenin (Kanada) önemli bir firması balon balığı alımıyla ilgili bizimle temasa geçti. Pandemi koşulları süreci etkiledi ama ilgili firma bir miktar balon balığı alımı gerçekleştirdi bilimsel çalışmalarında kullanmak üzere. Çok ciddi bir ağrı kesici ilaç üzerinde çalışılıyor" dedi.

DERİSİNDEN AYAKKABI ÜRETİLİYOR

Balon balığının sağlam ve kaliteli bir derisi olduğunu belirten Doç. Dr. Kanyılmaz, “Bizim de desteklediğimiz, çalışmalarına izin verdiğimiz birkaç firma var ve bunlar çok güzel ayakkabılar yaptılar balon balığı derisinden. Çok yakın zamanda balon balığı derisinden üretilmiş ayakkabıların bakanlığımızın da desteğiyle mağazalarda yerini alacağını ümit ediyorum. İlk ürünler yapıldı" diye konuştu.

Dikkat çeken öneri: Balon balığının derisi cüzdan yapılsın
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Dikkat çeken öneri: Balon balığının derisi cüzdan yapılsın

ZEHRİ, BESLENDİĞİ BİR BAKTERİDEN ALIYOR


Strese girdiği ya da kendini tehdit edecek başka bir canlı organizmayla karşılaştığında şişerek, cüssesi büyüyen balon balığının zehrinin nedenini de açıklayan Doç. Dr. Mahir Kanyılmaz, “Balon balığı aslında kendisi zehir üreten bir balık değil. Beslendiği, bulunduğu sulardaki ortamda bulunan bir bakteri türündeki toksinin balon balığının özellikle üreme organları, iç organları, deri ve kasında birikmesi sonucu oluşan bir toksin. Bu da balon balığının fizyoloji ve metabolizmasından kaynaklanıyor" dedi.

Balon balığının kuyruğunu getirene para verilecek: Ek gelir olacak
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Balon balığının kuyruğunu getirene para verilecek: Ek gelir olacak

TATLI SU BARİYERİNİ GEÇEMİYORDU

Balon balıklarının 2000'li yılların ortalarından itibaren Türkiye kıyılarında görülmeye başladığını açıklayan Doç. Dr. Kanyılmaz, bildirilen sekiz tür olduğunu, tamamının ekositem ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturduğunu belirtti. Doç. Dr. Kanyılmaz, balon balıklarının Akdeniz ve Ege'ye geliş şekil ve sebeplerini ise şöyle anlattı:
“Sadece 'İklim değişikliği etkiledi, Süveyş Kanalı'ndan geldi' değil, bunun bir hikayesi var. Süveyş Kanalı yaklaşık 150 yıl önce açıldı, balon balığı son 20 yıldır sularımızda görülüyor. Neden son 20 yıl, gerek küresel iklim değişikliği, gerekse Nil nehrinin üzerine çok fazla sayıda baraj yapılması, Nil nehrinin Süveyş Kanalı'nın önüne gelen tatlı suyu azalttı. Sadece tatlı suyu değil, Süveyş Kanalı yapılmadan önce üzerinde bulunan tatlı su gölleri vardı, o göllere de Nil nehrinden su geliyordu ve birkaç yerde tatlı su bariyeri vardı. Balon balığı tuzlu su balığı olduğundan o tatlı su bariyerini geçip gelemiyordu."

Siyanür kadar güçlü: 'Balon balığı' tehlike saçıyor
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Siyanür kadar güçlü: 'Balon balığı' tehlike saçıyor

SEBEP İNSAN ELİYLE DOĞANIN BOZULMASI


Suların azalmasıyla aradaki tuzluluk farkı kaybolduğu için balon balıklarının önce Mısır'ın Nil Nehri açıklarına, İsrail bölgesinden yukarıya doğru yayıldığını ve Türkiye kıyılarına kadar ulaştığını aktaran Doç. Dr. Kanyılmaz, "Sonra kıyılarımızdan hızla Ege ve daha yukarıya doğru ulaştı ve ulaşmaya devam etmesi bekleniyor. Bu durumda küresel iklim değişikliğine sebep olan insanoğlunun ve insan eliyle doğanın bozulmasının sonuçları balon balığı gibi Indo-Pasifik kökenli bir türün ülkemiz sularına gelmesine neden oldu. Bu da tüm insanlığın çevreye, ekosisteme duyarlı olması, çevre dostu bir yaşam sürmesi gerektiği sonucunu ortaya koyuyor. Balon balığında sadece Süveyş kanalı değil, insan etkisi de ortada" diye konuştu.

Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var
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Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'deki balıkçıların ağlarına kadar zarar veren, hatta kendi türünü bile yiyen balon balığı, ekonomiye kazandırılıyor. Denize açılan balıkçılar tuttukları balon balığının kuyruğunu keserek ibraz etmeleri durumunda kuyruk başına 5 lira ödeme yapılıyor.
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Turizm kenti Antalya'nın balıkçı barınağında bu uygulamaya bugün itibarıyla başlandı. Sabah erken saatlerde balıkçı barınağına ellerindeki poşetlerle balon balığı kuyruğu getiren balıkçılar, balık satış noktasında sıraya girdi.
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri tarafından poşetten çıkarılan balık kuyrukları, tek tek incelendi. Bu incelemede balon balığının en belirgin özelliği olan deri kısmının benekli olmasına dikkat edildi.
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Sayılan kuyruklar başına 5 lira ödeme yapılması için tutanak tutuldu. Görevliler kuyrukların olduğu poşetlerin ağızlarını mühürleyerek, tutanak altına aldı. Balıkçılara ödemelerin daha sonra yapılacağı bildirildi.
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Sabah erken saatte balık satış noktasına geldiğini söyleyen Ahmet Telçekiç, Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var. Burada görevliler sayıp kuyruk başına 5 lira ödeme yapacak dedi.
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Balıkçı Ümit Durmaz ise 200 kadar balon balığı kuyruğu getirdiğini belirterek, Bu balıklar bize yıllarca zarar verdi. Ne olta ne ağ kaldı. Tutabildiğim kadarıyla getirdim. Özellikle balon balığı avlamak için denize açılmıştım diye konuştu.
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Kuyruğu 5 lira ödemeli balon balığı kuyruğu teslimatı başladı: Poşetimde 400 adet balon balığı kuyruğu var
Antalya'da, her balon balığı kuyruğu için 5 lira ödenmesine ilişkin uygulama kapsamında çok sayıda balıkçı, getirdikleri balon balığı kuyruklarını görevlilere teslim etti.

Balıkçılar bu balığın kuyruğundan binler kazandı
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Denizlerdeki biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren, tüketildiğinde ise zehirlenmeleri ve hatta ölümlere neden olan balon balığının popülasyonunu azaltmak için Tarım ve Orman Bakanlığı, Aralık 2020'de bir tebliği yayınladı.
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Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ kapsamında, balıkçılar 31 Aralık 2020 tarihine kadar avladıkları balon balıklarının kuyruklarını, kurumlara teslim etti.
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Mersinli balıkçılar da aralık ayı boyunca avladıkları balon balıklarının kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti.
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Balıkçılara kuyruk başına 5 lira ödeme yapılacak, müdürlükte derin dondurucuda saklanan kuyruklar ise bir süre sonra imha edilecek.
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Mersin İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, kuyruklarla ilgili yaptıkları çalışmaları anlattı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle denizlerin ısınmasıyla güneyin sıcak sularındaki bazı istilacı ve zararlı balıkların kuzeye doğru göç etmeye başladıklarını belirten Abalı, “Son birkaç yıldır da Akdeniz kıyılarında görülüyor. Özellikle balon balığı zehirlenmelere ve ölümlere neden oluyor. Bu amaçla bakanlığımız balon balığının avcılığıyla ilgili bir destekleme tebliği yayınladı. Aralık ayında yürürlüğe girmişti, biz de tüm balıkçılarımıza duyurmuştuk. Bu kapsamda da 15 balıkçımızdan 4 bin 66 adet balon balığı kuyruğu geldi. Bunların da desteklemesini yapıyoruz. Bakanlık olarak tane başına 5 TL destek veriyoruz” diye konuştu.
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Balon balığının tüketilmesi halinde ölümlere neden olduğunun altını çizen Abalı, “Amaç, bu balığın popülasyonunun azaltmak, aynı zamanda da balıkçılarımızı, tüketicilerimizi bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak. Bu tür bilinçlendirmeler yapmazsak ölümler olmaya devam edebilir. Balıkçı balığı yakalıyor, denize atmıyor, çünkü tane başı 5 TL önemli ve büyük bir destek, kuyruklarını bize getiriyor. Balıkçının getirdiği kuyrukları biz adet olarak teslim alıyoruz, onlara destekleme süresi bittikten sonra imha edeceğiz. Bu desteklemenin devam edeceğini tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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Kurum olarak yaptıkları denetimlere ilişkin de bilgi veren Abalı, Mersin'in Akdeniz kıyısında 321 kilometre sahile sahip, denizciliğin ve balıkçılığın da yoğun olduğu bir kent olduğunu söyledi. Abalı, “Aynı zamanda bu kadar uzun bir sahilde kaçak avlanma da olabiliyor maalesef. Bu amaçla il ve ilçe müdürlüklerimizle denizde, denizden karaya çıkışta, karada, iç sularda ve satış yerlerinde yoğun bir denetim çalışması yürütüyoruz. Yıl boyunca yaptığımız denetimlerde ceza da kesiyoruz. 2020 yılında 18 adet serpme ağı, 22 adet asansör sistemi, bir adet tırıvırı, bir adet uzatma ağı, bir adet hayalet ağı, 2 adet pinter, 2 adet jenaratör, bir adet 5 metre kayık, bir adet kepçe, 2 adet elektrik kablosu, 1,5 tona yakın balık ve benzeri kaçak avlanma aparatlarına el koyduk. Aynı zamanda 300 bin TL'ye yakın idari yaptırım cezası kesildi. Tekneye el koyduk. Ele geçirdiğimiz ağları da hayvanat bahçesine veriyoruz. Oradaki yaban hayvanlarının bakımında, etraflarının çevrilmesinde kullanılmakta. O ağlar da boşa gitmiyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve su ürünleri denetim elemanlarımızla birlikte yoğun bir denetim çalışması yürütmekteyiz” dedi.
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Bu denetimleri, denizlerdeki sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yaptıklarını belirten Abalı, balıkçıların belirlenen kurallar, yönetmelikler ve kanunlar kapsamında avlanmaları uyarısında bulunarak, şunları söyledi: “Tek isteğimiz, sezon kapanıncaya kadar balıkçılarımızın bizim kontrolümüzde bakanlığımızın belirlediği kurallarda avlanma yapmaları. Kaçak avcılığın önüne geçmek için zaten diğer güvenlik kurumlarımızla birlikte çalışmaktayız. Yeri geliyor drone ile de kaçak avlanan balıkçı peşinde koşuyoruz. Dolayısıyla avlanmamalarını tavsiye ediyoruz.”
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Balıkçılar bu balığın kuyruğundan binler kazandı
Tarım ve Orman Bakanlığının Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliği kapsamında 4 bin 66 adet balon balığı avlayarak, kuyruklarını İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim eden Mersinli balıkçılar, kuyruk başına 5 lira teşvik alacak. Kuyrukları kısa süre içinde imha edeceklerini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Arif Abalı, “Amacımız, bu zararlı balıkların popülasyonunu azaltmak, balıkçılarımızı ve tüketicilerimizi bilinçlendirmek” dedi.


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