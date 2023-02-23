Siyasi parti yöneticileri dahi katıldı: Keşan’da köylüler yağmur duasına çıktı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından aileleriyle Kars'a gelen öğrenciler, nakil oldukları okullarda dersbaşı yaptı. Malatya'da yaşayan ve depremde evi hasar gören akademisyen Mehmet Aslan ise eşi ve iki çocuğu ile Sarıkamış'ta öğretmenlik yapan yakının evine yerleştiğini anlattı. Aslan, "Çocuklarımızın okula kayıtlarını yaptırdık. Kendileri mutlu, umarım o psikolojiyi kısa sürede atacaklar" ifadelerini kullanırken, kızı Elif ise yeni öğretmen ve arkadaşlarını çok sevdiğini belirtti.