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Siyasi parti yöneticileri dahi katıldı: Keşan’da köylüler yağmur duasına çıktı

Yağışların beklenenin altında kaldığı Edirne'nin Keşan ilçesinde köylüler yağmur duasına çıktı. Duaya çevre köylerden vatandaşlar ile siyasi parti yöneticileri, STK’ların yönetici ve temsilcileri de katıldı.

18:50 . 23/02/2023 Perşembe
IHA
Kuraklığın yaşandığı Keşan'da köylüler yağmur duasına çıktı.

Kuraklığın yaşandığı Keşan'da köylüler yağmur duasına çıktı.

Kış mevsiminin sonlarına gelinmesine rağmen yağışın beklenenin çok altında kalması nedeniyle Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı köylerinde yağmur duası düzenlendi. Keşan’a bağlı 6 köy muhtarlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen yağmur duası bugün Türkmen köyünde yapıldı.


Türkmen, Kılıçköy, Gündüzler, Akçeşme, Yeniceçiftlik ve Boztepe köylerinin muhtarlıkları işbirliğinde düzenlenen ve Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit tarafından yapılan yağmur duasına, çevre köylerden vatandaşlar ile siyasi parti yöneticileri, STK’ların yönetici ve temsilcileri de katıldı.

Toplanan vatandaşlar kurak geçen mevsimde yağmur yağması için dua ederken, kar ve yağmur yağışına hasret kaldıklarını söyledi. Türkmen Köyü’nde gerçekleştirilen yağmur duasının ardından ikramda bulunuldu.
#Edirne
#Keşan
#yağmur duası
#Türkmen köyü
1 saat önce
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Siyasi parti yöneticileri dahi katıldı: Keşan’da köylüler yağmur duasına çıktı
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