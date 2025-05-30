Skandalı örttüler: Bu saygısızlık tüm kadınlara yapıldı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP'li Asu Kaya’yı kabul etti. CHP Milletvekilleri Sibel Suiçmez, Elvan Işık Gezmiş, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aliye Timisi Ersever, Nurten Yontar ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in de yer aldığı kabulde, Kaya'nın TBMM’de çekilen fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü. Kurtulmuş hiçbir medeni yaklaşımla izah edilemeyecek bu davranışın tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını kaydetti. Meclis’in vakarına karşı yapılan bu saldırıyı asla kabul etmediğini belirten Kurtulmuş, konunun takipçisi olacağını vurguladı.