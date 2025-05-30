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Skandalı örttüler: Bu saygısızlık tüm kadınlara yapıldı

Skandalı örttüler: Bu saygısızlık tüm kadınlara yapıldı

Mehmet Güney
Mehmet Güney
04:0030/05/2025, Friday
G: 30/05/2025, Friday
Yeni Şafak
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Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel.
Müsavat Dervişoğlu, Özgür Özel.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın TBMM Genel Kurulu’nda CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını çekip bir grupta “Sana bunu alacağım kral” mesajıyla paylaşması gündemden düşmüyor.

Olayın kamuoyunu yansımasının ardından CHP’li kadın milletvekilleri, CHP Grup Yönetimi’ne çıkarak harekete geçilmesini istedi. Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kadın vekillere CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun görüştüğünü söyleyip olayın üzerine gidileceğini ifade etti. Ancak Toktaş’ın İYİ Parti içindeki Teşkilat Başkanlığı'ndan alınmasıyla yetinilmesi tepki çekti. Bu nedenle CHP’li kadın milletvekilleri sürecin kapatıldığını savundu. CHP’li kadın milletvekilleri, “Parti üyeliğini bırakın, milletvekilliğinden istifa etmesi lazım. Meclis koridorlarında görmek istemiyoruz” sözleriyle duruma tepki gösterdi. Öte yandan AK Partili kadın milletvekillerinin CHP'li kadın vekillere “Ortak hareket edelim” dediği, Özel ve Dervişoğlu’nun olayı kapatmasıyla birlikte AK Partili vekillere CHP’lilerden dönüş olmadığı öğrenildi.

Bu saygısızlık tüm kadınlara yapıldı

  • TBMM Başkanı Kurtulmuş, CHP'li Asu Kaya’yı kabul etti. CHP Milletvekilleri Sibel Suiçmez, Elvan Işık Gezmiş, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Aliye Timisi Ersever, Nurten Yontar ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in de yer aldığı kabulde, Kaya'nın TBMM’de çekilen fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü. Kurtulmuş hiçbir medeni yaklaşımla izah edilemeyecek bu davranışın tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını kaydetti. Meclis’in vakarına karşı yapılan bu saldırıyı asla kabul etmediğini belirten Kurtulmuş, konunun takipçisi olacağını vurguladı.


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