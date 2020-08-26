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Gündem Sokakta yarış faciayla bitti Köpek gezdiren kadının feci sonu
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Sokakta yarış faciayla bitti: Köpek gezdiren kadının feci sonu

Trafik canavarı yine bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Antalya'da yanında oğlu ile köpeğini gezdirmek için evden çıkan 58 yaşındaki Ayşe Bulut, Burak Ramazan Topal'ın kullandığı otomobilin çarpması sonucu feci şekilde can verdi. Kaza sonrası kaçan Topal, olay yerinde düşürdüğü plaka sayesinde yakalandı. Başka bir otomobille yarış halinde olduğu iddia edilen 19 yaşındaki sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Feci şekilde hayatını kaybeden Ayşe Bulut'tan geriye ailesiyle çekilen mutlu fotoğrafları kaldı.
Feci şekilde hayatını kaybeden Ayşe Bulut'tan geriye ailesiyle çekilen mutlu fotoğrafları kaldı.

Kaza, dün gece 23.00 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi, Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir Caddesi'nde meydana geldi. Oğlu Gürkan Bulut ile köpeğini gezdiren Ayşe Bulut'a, yolun karşısına geçmek isterken Burak Ramazan T.'nin kullandığı 07 AHJ 100 plakalı otomobil çarptı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, anne Bulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

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1.20 promil alkollü çıktı

Kaza sonası kaçan sürücü Burak Ramazan T., olay yerinde düşen plakasından belirlenerek kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanırken, yapılan testinde 1.20 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

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  • Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi yapılan Bulut'un cenazesi, eşi Ali İhsan, oğulları Gürkan ve Gökhan Bulut ile yakınları tarafından alındı.

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Hayatını kaybeden kadının oğlu, gözyaşlarına boğuldu.


Kaza yerinde düşürdüğü plaka sayesinde bulundu

Annesinin ölümünün ardından gözyaşı döken Gökhan Bulut, "Annem ve ağabeyim, köpek gezdirdikleri sırada, yolun karşısına geçmek isterken yarış halindeki iki otomobilden birisi çarpmış. Annem çarpmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenmiş. Üstelik, sürücü alkollüymüş. Çarpıp kaçarken plakası düştüğü için yakalanmış. Otomobil terk edilmiş bir şekilde bulunmuş" diye konuştu.

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