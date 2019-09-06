Gündem Söktüğü trafik levhalarını at arabasıyla götürürken yakalandı
TEKİRDAĞ

Söktüğü trafik levhalarını at arabasıyla götürürken yakalandı

Tekirdağ'da, at arabası ile hurda toplayan A.K., yol kenarındaki trafik işaret levhalarını yerinden söktükten sonra götürürken, polis ekiplerince yakalandı.

Haber Merkezi DHA
A.K., at arabası ile birlikte emniyete götürüldü.
A.K., at arabası ile birlikte emniyete götürüldü.

Merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Necati Sezen Sokak'ta at arabası kullanan kişinin yol kenarlarındaki trafik işaret levhalarını söktüğünü görenler, polise ihbarda bulundu.

Emniyete teslim edildi

İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik levhalarını yüklediği at arabasıyla kaçmaya çalışan A.K.'yi yakaladı.

Polisin levhaları nereden aldığını sorması üzerine "Bunları sökmedim, yol kenarında buldum" diyen A.K., gözaltına alındı. A.K., at arabası ile birlikte emniyete götürüldü.

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