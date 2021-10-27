Gündem Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı
ANTALYA

Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı

Solo Türk F16 Gösteri Ekibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 98’inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim Cuma günü Antalya’daki gösteri öncesi hazırlıklarına Konyaaltı plajları Olbia kent meydanında prova yaptı.

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Haber Merkezi İHA
Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı
Solo Türk, ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini izleyicilere sunuyor.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi filosuna verilen isim olan Solo Türk, ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini izleyicilere sunuyor.

İHA

İlk gösterisini Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü yıl etkinlikleri için sergileyen Solo Türk, 15 Nisan 2011 tarihindeki bu etkinlikte Ankara’daki Akıncı Hava Üssü’nde boy göstermişti.

İHA

Teknofest İstanbul gibi yerel ve uluslararası etkinliklerde gösteri uçuşları icra eden filo, özellikle milli bayramlarda uçuşlar gerçekleştiriyor.

İHA

Vatandaşlar Solo Türk’ü izlemek için sabırsızlanıyor

Antalya semalarında öğle saatlerinde görünen iki adet F-16 C tipi gösteri uçağı, 10 dakika boyunca gökyüzünde kalarak Antalya semalarında adeta gövde gösterisi yaptı. Uçakların sesini duyan vatandaşların 29 Ekim kutlamalarındaki Solo Türk gösterisi için olan heyecanı şimdiden had safhaya ulaştı.

TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriler
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İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.
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TEKNOFEST ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı.
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Havalimanında önce Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi, ardından SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaparak vatandaşlara unutulmayacak anlar yaşattı.
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TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriler
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti.


SoloTürk hayranı Safa'ya ağlatan sürpriz
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SoloTürk hayranı Safa'ya ağlatan sürpriz
Samsun'dan beyin damarlarında doğuştan oluşan AVM yani damar yumağı hastalığı nedeniyle Gamma Knife tedavisi olmak üzere İstanbul'a gelen Ahmet Safa Yazıcı'nın SoloTürk hayranı olduğunu öğrenen doktoru sürpriz yaptı. Gamma Knife seansı öncesi, 5 yaşından beri hayranı olduğu jet pilotlarından birini karşısında gören Safa, sevinçten gözyaşlarını tutamadı.


Bill Gates Fethiyeye, Jeff Bezos Gökova Körfezine demir attı

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Kilosu 60 bin lira

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Kaldırımdan 3üncü şerit

Kaldırımdan
3'üncü şerit

Yayalardan bile yol istediler: Vatandaş çileden çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir
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Tesla'nın CEO'su Elon Musk'a çağrı: Servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığı bitirebilir

Koronavirüs pandemisi ve küresel ısınmanın neden olduğu ekonomik kayıplar nedeniyle dünyada zengin ile fakir arasındaki uçurum son yıllarda derinleşti. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyada şu anda yakın bir zamanda açlıktan ölecek 42 milyon insanın bulunduğunu belirterek, milyarderlere ellerini ceplerini atmaları çağrısı yaptı. Beasley, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın servetinin yalnızca yüzde 2'sini oluşturan 6 milyar dolar ile dünyadaki açlığın biteceğini söyledi.
Uzay meraklılarına müjde: Dünyanın en büyük gezici sergisi 'NASA Space Adventure' İstanbul'a geliyor
Teknoloji

Uzay meraklılarına müjde: Dünyanın en büyük gezici sergisi 'NASA Space Adventure' İstanbul'a geliyor

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA), 50 yılı aşkın uzay çalışmalarını ve deneyimlerini yansıttığı NASA Space Adventure sergisi, 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyarete açılacak. Bünyesinde yer alan gerçek boyutlu ve tarihi öneme sahip koleksiyon eserleri ve interaktif teknolojilerle zenginleştirilmiş VR alanlarıyla uzayı deneyimleme imkanı sunan sergi; 16 Kasım'da Metropol İstanbul'da ziyaretçileriyle buluşacak.
Şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan Ayla: Ölmek istemiyorum
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Şiddet gördüğü eşine boşanma davası açan Ayla: Ölmek istemiyorum

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde eşi Serhat T.'den, sürekli şiddet gördüğü için 38 günde evini terk ederek gittiği babaevinde boşanma davası açan Ayla B. T., ölümle tehdit edildiğini söyledi. Ayla B. T uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşinin, babasını döverek burnunu da kırdığını belirterek, "Ben dışarı adımımı atamıyorum. Atsam bile dayak yiyorum, babam dayak yiyor. Beni çarşı içerisinde darp etti, kaşımı patlattı. Ben ölmek istemiyorum. Adaletin bir şekilde yerini bulmasını istiyorum" dedi.

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