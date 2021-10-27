Solo Türk gösteri öncesi provayla Antalya semalarında gövde gösterisi yaptı

Solo Türk, ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini izleyicilere sunuyor.

Türk Hava Kuvvetleri gösteri takımının F-16 C Blok-40 jet savaş uçağını kullanarak yaptığı tek kişilik hava akrobasisi filosuna verilen isim olan Solo Türk, ana hava akrobasisi gösteri takımı Türk Yıldızları gibi Türk pilotlarının manevra kabiliyeti ve eğitim seviyesini izleyicilere sunuyor.

İHA

İlk gösterisini Türk Hava Kuvvetlerinin 100’üncü yıl etkinlikleri için sergileyen Solo Türk, 15 Nisan 2011 tarihindeki bu etkinlikte Ankara’daki Akıncı Hava Üssü’nde boy göstermişti.

İHA

Teknofest İstanbul gibi yerel ve uluslararası etkinliklerde gösteri uçuşları icra eden filo, özellikle milli bayramlarda uçuşlar gerçekleştiriyor.

İHA

Vatandaşlar Solo Türk’ü izlemek için sabırsızlanıyor

Antalya semalarında öğle saatlerinde görünen iki adet F-16 C tipi gösteri uçağı, 10 dakika boyunca gökyüzünde kalarak Antalya semalarında adeta gövde gösterisi yaptı. Uçakların sesini duyan vatandaşların 29 Ekim kutlamalarındaki Solo Türk gösterisi için olan heyecanı şimdiden had safhaya ulaştı.

FOTOĞRAF 6 İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde gösteri uçuşu yapan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı. TEKNOFEST ikinci gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Havalimanında önce Türk Yıldızları bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi, ardından SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaparak vatandaşlara unutulmayacak anlar yaşattı. TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriler İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST'in ikinci gününde havalanan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK nefes kesti.



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