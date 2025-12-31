Somali’ye sondaj gemisiyle destek

İsrail’in ayrılıkçı Somaliland’ı tanıma kararından sonra İstanbul’da kritik bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile bir araya geldi. İsrail'in kararının gayrimeşru ve kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Somali'ye desteğini açıkladı: Filomuza 2 derin deniz sondaj gemisi dahil ettik. Bunlardan birisi Somali’de görev yapacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye gelen Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u kabul etti. Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı. Törenden sonra ikili görüşmeye geçildi. İki lider, heyetler arası görüşmeye de başkanlık yaptı. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
2026’da Somali ile diplomatik ilişkilerin 60’ıncı yılı olacağı bilgisini veren Erdoğan, Somali ile ilişkilerin temelinde köklü, tarihi, beşeri ve kültürel bağlar olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Somali'deki rolüne dikkat çeken Erdoğan, “Tüm dünyanın Somali’den ümidini kestiği bir dönemde Türkiye’nin uzattığı dostluk eli, iki ülke arasındaki kardeşlik duygularının pekişmesine vesile oldu” ifadelerini kullandı. Erdoğan, Somali’ye terörle mücadele alanında da destek verildiğini kaydetti.
“ÇAĞRI BEY” VE “YILDIRIM” MÜJDESİ
Somali ile enerji alanındaki iş birliğine değinen Erdoğan “Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay araştırma yürüttü. 4 bin 465 kilometrekarelik alanda yürütülen bu çalışmalarla ülke tarihinde bir ilke imza atıldı. 2026’da sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bunlar Somali halkının refahına katkı sağlayacak. Türkiye olarak filomuza 2 derin deniz sondaj gemisi dahil ettik. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz bu iki geminin biri Somali’de, diğeri Karadeniz’de görev yapacak. Bu 2 geminin eklenmesi ile bu alanda dünyanın 4’üncü büyük filosuna sahip olduk” dedi. Ayrıca Somali'de bir uzay limanı kurulmasının öngörüldüğünü dile getiren Erdoğan, “Somali ile tarihe nitelikte bir iş birliğini, uzay alanında tarihe geçiriyoruz. Bu anlaşma ile Somali’de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazının Türkiye Uzay Ajansı ile yapımına başladık” diye konuştu.
İsrail’in, Somaliland bölgesini tanımasını sert dille eleştiren Erdoğan, şunları kaydetti: “Somali'nin birliği önceliğimizdir. İsrail'in Somaliland'ın bağımsızlığını tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez. Elinde 71 bin Filistinli kardeşimizin kanı olan Netanyahu Hükümeti, Gazze, Lübnan, Yemen, İran, Katar ve Suriye'ye yönelik saldırılarının ardından şimdi de Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir.”
İsrail’in kararı kabul edilemez
- Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da İsrail’in Somaliland kararına tepki gösterdi: “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alınan Somaliland kararı saldırgan ve kabul edilemez. Somali toprak bütünlüğü ve egemenliğiyle ilgili tehditlerle karşı karşıya. Bu dönemde Türkiye'nin ve Türk milletinin desteğini hissettik.”