Son anket sonuçları CHP'de paniğe neden oldu: Özgür Özel il başkanlarını uyardı

Anketlerdeki oy oranlarının birbirine yakın gelmesi ve bir türlü istenilen artışın sağlanamamasından şikâyet eden Özel, il başkanlarıyla yeni yol haritasını belirledi. Mevcut üye sayısından ve örgütlerin saha çalışmalarından memnun olmayan Özel’in il başkanlarına “Sorumluluk alın, sorumluluktan kaçmayın” dediği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre üye sayısı 2 milyonun altında kalan CHP’de öncelik bu sayının 2,5 milyona çıkarılması olarak belirlendi. Ayrıca Özel’in, il başkanlarının performansına yönelik olarak her ay teşkilatlar için anket yaptırılmasını istediği ifade edildi. Belediyelere yönelik yapılan memnuniyet ölçümlerinin sene boyunca her ay örgütlere de yapılacağı öğrenildi. İl ve ilçe yöneticilerinin anketlerde memnuniyet oranının düşük kalması hâlinde Özel’in bu isimleri görevden alabileceği de konuşuluyor.