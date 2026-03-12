Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD verilerine göre Ankara’nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre
Ankara’nın Haymana ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 17.49’da kaydedilen depremin 39.03556 kuzey enlemi ve 32.55833 doğu boylamında, yerin 7.74 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Sarsıntının Ankara ve çevre ilçelerde hissedildiği öğrenilirken ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi. Yetkililer gelişmeleri takip ediyor.
