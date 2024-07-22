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Çanakkale'de deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Çanakkale Ezine'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saha tarama çalışmalarının başladığı ve olumsuz bir duruma rastlanmadığı belirtildi.

Halil Akkoç
17:51 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 18:23 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çanakkale Ezine'de deprem meydana geldi.
Çanakkale Ezine'de deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamaya göre, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17,39'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 10.23 kilometre olarak açıklandı.

Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir'de de hissedildi.


Olumsuz bir duruma rastlanmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığını belirterek, olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Yerlikaya, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarları tek tek değerlendirdiklerini kaydederek, "Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

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