Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: 10 dönüm alan zarar gördü

Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Araçtan ormana sıçradı üç hektarlık alanı küle çevirdi

Çok sayıda bölgede orman yangınları ile mücadele sürerken bir yangın haberi de Manisa'dan geldi. Akhisar'da seyir halindeki bir araçtan çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçrayınca üç hektar alan küle döndü.