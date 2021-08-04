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ÇANAKKALE

Çanakkale'deki orman yangını söndürüldü: 10 dönüm alan zarar gördü

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangında yaklaşık 10 dönüm alan ise zarar gördü.

Haber Merkezi AA
Son dakika Çanakkalede orman yangını: 10 dönüm alan zarar gördü
Foto/arşiv

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Tavaklı köyü Soğucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü, Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü, Ezine Orman İşletme Şefliği, Ezine ve Geyikli belediyeleri itfaiyelerine bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaklaşık 10 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, yangına müdahale sırasında arazözlerden birinin devrildiği, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Hatay'daki yangın TOMA'nın da desteğiyle kontrol altına alındı
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Alınan bilgiye göre, Küçükdalyan Mahallesi Asi Nehri kenarında bulunan otluk ve kamışlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerine, polis ekipleri de destek verdi. Müdahalede TOMA da kullanıldı.
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Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler kontrol altına alındı.
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Hatay'daki yangın TOMA'nın da desteğiyle kontrol altına alındı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, TOMA'nın da kullanıldığı müdahaleyle kontrol altına alındı.

İçler acısı görüntü: Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ın 4 farklı noktasında 28 Temmuz’da öğle saatlerinde başlayan ve bir haftadır devam eden orman yangını kontrol etmek için çalışmalar devam ediyor.
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Birçok mahallenin etkilendiği, hayvanların telef olduğu yangında milyonlarca çam ağacı ve fidanı yandı.
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Yangın ilçe merkezinden yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta sarp kayalık alanda etkisini sürdürürken, yanan alanlar havadan drone ile görüntülendi.
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Simsiyah bir renkle kaplı olan alanda, sadece yanmayan birkaç alan ve yolların ayırt edilebildiği görüldü.
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Çam fidanlarının yanarak kuru ve siyah bir dal haline kaldığı görülen görüntülerde, yangının önünde ne varsa yaktığı gözlemlendi.
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Öte yandan Naras Baraj Göleti’nin manzarası ve etrafındaki yanan alanlar da görüntülendi.
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
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Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
İçler acısı görüntü: Manavgat’ta söndürülen alanlar havadan görüntülendi
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden yangında zarar gören ve söndürülen ormanlık alanlar havadan drone ile görüntülendi.

Araçtan ormana sıçradı üç hektarlık alanı küle çevirdi
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Yangın, Akhisar ilçesi kırsal Selçikli Mahallesi Kayacım mevkiinde meydana geldi.
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M.G.'nin (55) kullandığı 45 YL 337 plakalı otomobil, Kayacım mevkiinde hareket halindeyken motor bölümünden kaynaklı alev aldı.
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Alev topuna dönen otomobildeki yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
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Dumanların yükselmesiyle bölgeye 8 arazöz, 5 itfaiye ekibi ve 3 su tankeri sevk edilerek, yangına müdahale edildi.
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Mahalle sakinlerin de müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın sonucu 3 hektar orman alan küle dönerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Araçtan ormana sıçradı üç hektarlık alanı küle çevirdi
Çok sayıda bölgede orman yangınları ile mücadele sürerken bir yangın haberi de Manisa'dan geldi. Akhisar'da seyir halindeki bir araçtan çıkan yangında alevler ormanlık alana sıçrayınca üç hektar alan küle döndü.


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Bölgedekievler tahliye ediliyor

Bölgedeki
evler tahliye ediliyor

Aydın'daki orman yangınında alevler yön değiştirdi.
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Araçtan sıçradı
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