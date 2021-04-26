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Gündem Aydında 4 büyüklüğünde deprem oldu
AYDİN

Son Dakika Depremleri: Aydın'da deprem oldu!

Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Aydın'da merkez üssü Kuşadası Körfezi olan 4 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 7.78 km olarak kaydedildi. Can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

Haber Merkezi İHA
Son Dakika Depremleri: Aydında deprem oldu!
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21’de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak bildirildi.

İHA

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