Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem oldu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde deprem oldu. Kısa süreli paniğe neden olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak kaydedildi.

AFAD'dan edinilen bilgiye göre, merkez üssü Kuşadası Körfezi olan deprem saat 22.21’de kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin derinliği 7.78 km şiddeti ise 4.0 olarak bildirildi.

#DEPREM: Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında saat 22.21'de 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) April 26, 2021

İHA