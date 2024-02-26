|
Gündem

Dört ilde 'KAFES-48' operasyonları: Şanlıurfa’da 'Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi

Şanlıurfa merkezli, Mersin, Ardahan ve İstanbul olmak üzere dört ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-48” operasyonlarında örgütün elebaşı Celal Gülbahar’ın da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
08:21 - 26/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 08:28 - 26/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
4 ilde düzenlenen ‘Kafes-48' operasyonlarında ‘Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
4 ilde düzenlenen ‘Kafes-48' operasyonlarında ‘Gülbaharlar' olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın operasyona ilişkin paylaşımı şu şekilde;

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu 4️⃣ ilde Kafes-48 operasyonları düzenlendi.

"Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;

📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,

📌Nitelikli Yağma,

📌Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,

📌Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve

📌6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.


Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre;

📌3️⃣ adet ruhsatsız tabanca,

📌2️⃣ adet av tüfeği ile

📌Çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.

#Şanlıurfa
#Gülbaharlar
#Organize suç örgütü
#Celal Gülbahar
26 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? YKS başvuruları uzatılacak mı, kaç gün sürecek?