Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Şehir eşkıyalarına nefes aldırmayacağız. Milletimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerini tek tek çökertip kafese koyacağız
"Gülbaharlar" olarak bilinen Organize Suç Örgütü üyesi şüphelilerin;
📌Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle,
📌Nitelikli Yağma,
📌Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,
📌Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme ve
📌6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
📌3️⃣ adet ruhsatsız tabanca,
📌2️⃣ adet av tüfeği ile
📌Çok sayıda fişek, çek ve senete el konuldu. Operasyonlar devam ediyor.