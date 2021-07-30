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YÖK'ün yeni başkanı Erol Özvar oldu

Görev süresi dolan Prof. Dr. Yekta Saraç'tan boşalan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığına Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberi: ​YÖKün yeni başkanı Erol Özvar kimdir? Nereli? Kaç yaşında?
YÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın görev süresi sona erdi.

11 Kasım 2014 tarihinde ilk kez göreve başlayan ve 20 Temmuz 2017’de de ikinci kez başkanlık görevine atanan Yekta Saraç'tan boşalan başkanlık koltuğuna, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar atandı.

Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Rektörümüz Prof. Dr. Erol Özvar YÖK Başkanı olarak atanmıştır. Ülkemize, eğitim ve öğretim camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz." denildi.

EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, iktisat ve iktisat tarihi profesörüdür. 1966 yılında İstanbul doğdu. 1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Bilimsel çalışmaları genel olarak Orta Doğu’ya ve özel olarak Osmanlı Devleti’ne özgü ekonomik ve mali kurumlardaki değişmeleri ele alır.

Erol Özvar’ın Türkçe ve yabancı dillerde yayınlanmış çalışmaları içinde Osmanlı Maliyesinde Malikane Uygulaması (İstanbul: Kitabevi Yayınları 2004) isimli kitabı, Garanti Bankası’na bağlı Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi tarafından 2005 yılında kitap dalında en iyi eser ödülüne layık görüldü. Daha sonra Mehmet Genç ile birlikte Osmanlı bütçelerini yayına hazırladı. Osmanlı Maliyesi: Kurumlar ve Bütçeler (İstanbul: Garanti Bankası Osmanlı Bankası Arşivleri ve Araştırma Merkezi 2006) adıyla ve 2 cilt halinde yayınlanan bu eser, 2013 yılında Uluslararası Halil İnalcık Tarih Ödülü’ne layık bulundu.

2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi’nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı’nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı. Türk Tarih Kurumu’nun bilim kurulu üyeliği yaptı ve Uluslararası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği’nin idare kurulu üyesidir.

Uluslararası iktisat tarihi kurumunun bilim kurulu üyesidir (Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica F. Datini-İtalya). İktisat Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çocuk babasıdır.

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