Manisa'da deprem oldu: Yunusemre sabaha karşı iki kez sallandı

08:3311/01/2026, Pazar
G: 11/01/2026, Pazar
Depremlerin derinliği 7.47 ve 9.85 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD verilerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde peş peşe iki deprem meydana geldi. Çevre ilçelerden de hissedilen depremle ilgili olumsuz bir durum bildirilmedi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.7 büyüklüğündeki ilk sarsıntı saat 04.17'de meydana geldi. Depremin derinliği 7.47 kilometre olarak ölçüldü. Bundan 16 dakika sonra, saat 04.33'te ise 3.8 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 9.85 kilometre olarak kayıtlara geçti.


Çevre il ve ilçelerde de hissedilen depremlerin ardından şu ana kadar herhangi bir hasar bildirilmedi.




